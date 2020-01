Il grillino Perino

“Questa operazione poliziesca di marchio fascista è stata fatta non tanto per il movimento No Tav, ma per l’Italia, per quelli che in questo momento alzano la testa: per i camionisti, per i tassisti, per i pescatori, per i sardi e per tutti gli altri”, queste le pacate dichiarazioni di Alberto Perino, leader No Tav, dopo l’operazione che ha portato all’arresto di decine di attivisti. Il sindacalista Cisl in pensione ha poi chiamato a raccolta tutti “quelli che si oppongono” per una grande manifestazione il 25 febbraio in Val di Susa.





Perino è un perfetto rappresentante dell’(anti) politica attuale: grande carisma, ottime capacità comunicative, una buona dose di populismo, completo analfabetismo politico. Insomma un perfetto grillino. Movimento a cui, per altro, Perino fa campagna elettorale da lungo tempo. Magari sarà il capolista in Piemonte dei 5 Stelle alle prossime politiche.





Ma che cosa c’entra il movimento No Tav che pensa che la realizzazione dell’alta velocità sia insostenibile per ragioni ambientali, di flusso di traffico ed economiche con il “movimento dei forconi” che protesta per il rincaro delle accise? Che cosa hanno in comune il valsusino No Tav con il tassista romano o il camionista veneto? Assolutamente nulla.





E non si racconti che sono gli “oppressi”, contro Monti l’“oppressore”. Tra i no tav, i tassisti, i forconi e i camionisti non esistono valori di fondo condivisi, una visione comune dell’economia e della società, una prospettiva di cambiamento.





Perino questo non può non saperlo. Ma intanto si accoda, ancora una volta, a Beppe Grillo. A lui una domanda provocatoria: alla manifestazione del 25 gli immigrati di seconda generazione sono invitati?