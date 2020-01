Si sfrangia il fronte del Provincia Pride

Saitta vuole la maggioranza compatta a votare l’odg dell’Upi per la sopravvivenza dell’ente. Devietti (Udc) potrebbe disertare per non scontentare leader e marito. L'Idv cerca una mediazione

Vuole essere una prova di forza, ma rischia di trasformarsi in un boomerang. Stamane si celebrerà il giorno dell’orgoglio provinciale. Durante la seduta aperta del Consiglio - annunciati anche il governatore Roberto Cota e il sindaco di Torino Piero Fassino -, verrà approvato l’ordine del giorno varato dall’Upi, che sintetizza la proposta avanzata al Governo, per evitare la soppressione dell’ente. Una forte razionalizzazione, che in Piemonte ne provocherebbe la riduzione da otto a quattro, e la contestuale abolizione degli enti intermedi, come le Ato – Ambito territoriale ottimale – e il conseguente potenziamento delle prerogative per aumentarne l’efficacia.

Nell’ultima riunione dei capigruppo di maggioranza, però, la tensione si tagliava con il coltello. Tra le più imbarazzate Loredana Devietti, capogruppo Udc. Fosse per lei l’odg lo firmerebbe a occhi chiusi, ma come si fa? L’Udc in Parlamento continua a sostenere l'abolizione delle province. Non solo: il firmatario di una proposta ad hoc su questo tema è il deputato Mauro Libé, che da mesi disserta sui giornali sostenendo l’inutilità di questi apparati. Proprio lui, che della Devietti è il marito da più di due anni. E allora altro che imbarazzo. Secondo voci, potrebbe addirittura non presentarsi in aula, per evitare un voto che la esporrebbe all’attacco degli avversari o alle reprimende dei compagni di coalizione.

Se gli eredi della Balena Bianca si spaccano in due (Giancarlo Vacca Cavalot ha annunciato il suo voto con la maggioranza), anche il litigioso gruppo dell’Italia dei Valori è alle prese con una bella gatta da pelare. Per il loro leader nazionale, l’abolizione delle province è una delle battaglie politiche più caratterizzanti e di certo non prenderebbe bene un voto dei suoi in antitesi con la linea ufficiale. Che fare?

Di fronte a titubanze e imbarazzi, pare che il presidente Antonio Saitta abbia perso le staffe, annunciando che basterà un solo voto contrario tra le fila della maggioranza perché lui rassegni le dimissioni. “Dopotutto – è il suo ragionamento – io ci sto mettendo la faccia e non posso tollerare un comportamento pilatesco in una situazione tanto delicata”. Insomma, c’è chi chiagne e fotte e non va bene. Quindi o tutti o nessuno. Stamani il gruppo dipietrista tornerà a incontrarsi prima del Consiglio per cercare una mediazione. “Voteremo compatti” assicura uno di loro. Con gli esponenti democratici, intanto, si sta limando l’ordine del giorno per renderlo più digeribile ai vertici romani. Diplomazie al lavoro.