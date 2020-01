Stabile la quota An

Dicono che… a suggerire al governatore il suo nome sia stato Agostino Ghiglia. Riccardo Bertollini, il manager milanese nominato ieri dalla giunta regionale nel cda del Teatro Stabile di Torino, è accreditato in quota ex An. Organizzatore di eventi culturali e mostre, Bertollini aggiunge un’altra carica al suo lungo carnet, dalla presidenza dei teatri Arcimboldo e Del Verme al coordinamento della candidatura di Bergamo capitale europea della cultura 2019.