Parata di vip alla Sandretto

Dicono che… si respiri grande entusiasmo alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. È infatti attesa una nuova grande calata di vip in via Modane in occasione dell’inaugurazione della mostra Press Play. Nonostante il momento di momento di crisi della cultura in Italia, la mostra della Fondazione ha un appeal tale da muovere mezzo mondo dell’arte: da Leonid Michelson, presidente della Novatek e tra i 200 uomini più ricchi del mondo, a Richard Armstrong, direttore Guggenheim New York, dalla gallerista Safia Al-Rashid (bella, ricca e vive a Montecarlo sul Lady Moura) al Principe Guillaume conla Principessa Sibilla di Lussemburgo. Ed ancora Ulla Dreyfus Best, per ArtNews tra i top collector; Marie e Carl Gustaf Ehrnrooth eIsabella del Frate, board del Guggenheim di New York; Gaetano Maccaferri, presidente Confindustria Emilia Romagna; Philip Rynald, direttore Guggenheim di Venezia, Mario Calabresi, Danilo Eccher, Gianluigi Gabetti, Francesco Manacorda, Martina Mondadori, Peter Sartogo, il regista Marco Ponti, Carlo e Giulia Puri Negri. Insomma, l’aeroporto di Torino e la città della Mole saranno di nuovo al centro del grande andirivieni di jet privatissimi... e il direttore del Principe di Piemonte ha allertato la sua squadra.