Fiat vola nei conti. E le vendite?

La controllata Usa in nero per 183 milioni di dollari. L'ad Marchionne: «Orgogliosi». Bene anche i mezzi pesanti. Ora dopo il maquillage finanziario i mercati aspettano le auto. E pure gli operai

È quasi raddoppiato nel 2011 l’utile netto di Fiat Industrial: 701 milioni di euro, a fronte dei 378 milioni del 2010. Nel suo primo anno come società quotata in borsa l’azienda ha chiuso con ricavi pari a 24,3 miliardi di euro, in crescita del 13,8% rispetto all’anno precedente.

L’indebitamento netto è sceso a 1,2 miliardi (1,9 a fine 2010) «per effetto della forte performance operativa», ha indicato oggi la società italiana attiva soprattutto nella produzione di camion e autobus. La liquidità disponibile è salita a 7,3 miliardi di euro.

Il gruppo prevede di migliorare ulteriormente i risultati nel 2012, con ricavi di circa 25 miliardi di euro, risultato della gestione ordinaria tra 1,9 e 2,1 miliardi di euro, risultato netto di circa 0,9 miliardi di euro e indebitamento netto industriale tra 1 e 1,2 miliardi di euro.

Nell'altra branca, Fiat Spa, l’utile netto è stato pari nel 2011 a 1,7 miliardi di euro, influenzato da proventi atipici netti pari a 1 miliardo (principalmente riferibili alla valutazione della quota Chrysler al momento del consolidamento) e dall’effetto negativo per 0,1 miliardi derivante dalla valutazione a valori di mercato di due equity swap correlati a piani di stock option su azioni Fiat. Al netto di queste componenti, l’utile netto è pari a 0,8 miliardi. Con le stesse basi di calcolo, il risultato netto di Fiat esclusa Chrysler è in pareggio. Fiat Spa ha chiuso il 2011 con ricavi pari a 59,6 miliardi di euro: il contributo di Chrysler per il periodo giugno-dicembre è di 23,6 miliardi di euro. Esclusa la casa di Detroit la crescita è del 4,2% (37,4 miliardi di euro).





Il Lingotto prevede per l’anno in corso ricavi superiori ai 77 miliardi, un utile della gestione ordinaria tra i 3,8 e 4,5 miliardi, un utile netto tra 1,2 e 1,5 miliardi e un indebitamento netto industriale tra i 5,5 e i 6 miliardi. È quando si legge nella relazione al bilancio 2011. Le aspettative sui risultati 2012 per il gruppo sono legate al livello di incertezza dell’evoluzione a breve dell'economia dell’eurozona. Comunque distribuirà un dividendo totale di 40 milioni di euro per le azioni privilegiate e risparmio.