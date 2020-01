Caso Molinette, gelo sul commissario

L’assessore Monferino abbozza una difesa d’ufficio di Iodice, il leghista scelto da Cota per amministrare il più importante ospedale piemontese. Ma sarà sacrificato: è la politica, bellezza

Il presidente Roberto Cota tace e chiede al suo assessore di cavarlo dall’impiccio. «È solo un’ipotesi la chiusura di reparti e sale operatorie delle Molinette di Torino», assicura Paolo Monferino, titolare della Sanità piemontese, per scongiurare il timore che il principale nosocomio della regione, il terzo presidio sanitario d’Italia venga messo in ginocchio dall’ondata di gelo che sta per calare su Torino. Oggi tutto è rimasto in funzione, come se niente fosse successo dopo l’allarme lanciato ieri dai vertici di corso Bramante a seguito dei lavori di ristrutturazione dell’impianto termico. L’interruzione potrebbe scattare solo se le temperature scendessero a -8 e riguarderebbe solo otto blocchi su quindici, quelli «dedicati a interventi chirurgici programmati, preservando tutti gli impianti per le emergenze».

Il ventilato dimezzamento delle sale operatorie ha provocato polemiche e proteste dal mondo politico e sindacale, attirando, inoltre, l’attenzione della magistratura: i carabinieri del Nas e la squadra di polizia giudiziaria del pm Raffaele Guariniello hanno fatto un sopralluogo alle Molinette.

A ipotizzare la chiusura di una parte consistente dell’attività è stato un rapporto dell’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria. Tutto è legato al funzionamento di due generatori che, con il freddo, non riescono a garantire la produzione di vapore agli indispensabili 230 gradi (si limiterebbero ad arrivare a 170). Si tratta di due macchinari presi a noleggio (per 250 euro al giorno) che, secondo le previsioni, debbono operare fino al completamento della ristrutturazione (in corso da anni) della centrale, previsto per il prossimo aprile. Monferino ha annunciato che dopo il 6 febbraio dovrebbe arrivare un terzo generatore.



E mentre il ministro della Salute, Renato Balduzzi, attende al più presto un rapporto sulla situazione, in Regione, dal fronte delle opposizioni, l’attacco lo lancia l’ex assessore alla Sanità della giunta Bresso Eleonora Artesio (Fds, in foto), secondo la quale «questo è l’effetto dei tagli alla manutenzione». Il servizio «verrà effettivamente ridotto», ma Monferino ha puntualizzato che «oggi ce ne sono 21, una per ogni Asl, e se ne avessimo di meno, ma più robusti, serviremmo meglio le nostre aziende e i nostri cittadini». «Abbiamo peccato di trasparenza», ha detto Monferino in merito alla diffusione delle notizie sui possibili rischi. «Ma - ha commentato Mauro Salizzoni, che dirige il centro dei trapianti di fegato e che è un luminare di fama internazionale - se questa mattina qualcuno avesse girato per i reparti senza aver letto i giornali non si sarebbe accorto di niente. Tutto è andato avanti come al solito».

A questo punto il destino di Emilio Iodice pare segnato. Il manager scelto dal governatore per guidare la principale struttura sanitaria della regione e cardine della nascente (?) Città della Salute verrà sacrificato in nome della realpolitik. Nonostante la blanda opposizione del Pd, troppo impegnato a trescare con la maggioranza per fare la voce grossa.