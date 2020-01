Addio al Pd. E il sole se la ride

Dalla Valsusa ad Asti: amministratori locali con le valigie pronte verso l'approdo ambientalista. Sabato Bonelli sarà a Torino per ufficializzare il loro passaggio con gli Ecologisti

Pd addio. Non c’è solo la Tav alla base di un piccolo ma significativo esodo politico che in Piemonte coinvolge diverse province e territori anche lontani tra loro per storie e tradizioni.

La delusione per un progetto politico mai decollato e ormai ufficialmente fallito, mischiata alla ricerca di nuovi spazi in un periodo storico che si presta a sperimentazioni e azzardi diventano ingredienti essenziali di scelte provenienti da contesti e storie personali del tutto diversi. Molti di loro di loro erano da tempo in rotta col partito e qualcuno aveva già anche riconsegnato la tessera, ma pare significativa questa inattesa scelta.

A battezzare il nuovo approdo di sindaci e amministratori sabaudi verrà sabato sotto la Mole il coordinatore nazionale degli Ecologisti, Angelo Bonelli. Perché sarà proprio la neo formazione ambientalista a tentare di fare incetta di nuovi adepti. Certo del grande salto il sindaco No Tav di Venaus Nilo Durbiano, il quale dovrebbe portarsi dietro anche alcuni assessori e consiglieri vicini. E se dalla Valsusa si vocifera di avvicinamenti non confermati anche della sindachessa di Avigliana Carla Mattioli e del presidente della Comunità Montana Sandro Plano, ci si deve spostare a Venaria per trovare nuovi ingressi sicuri. Si tratta dell’ex sindaco Nicola Pollari. Dal Torinese ad Asti, perché tra le fiere sostenitrici del movimento non mancherà anche Anna Bosia, candidata sindaco alle primarie del centrosinistra, a capo di un movimento civico apartitico.

Con Bonelli arriveranno a Torino anche l’ex senatore radicale e dei Verdi Marco Boato, tra i leader del movimento, assieme a Domenico Finiguerra. Superata la deludente stagione targata Pecoraro Scanio, l’obiettivo della nuova formazione politica è ridare slancio e dignità ai temi “verdi” senza che questi diventino un recinto invalicabile. I nuovi Verdi dovranno saper avanzare una proposta politica a tutto tondo. Per costruire questo progetto si sono dati due anni nei quali, salvo rari casi, hanno deciso di non presentarsi alle elezioni, ma intanto il nuovo partito sta prendendo forma, L’approdo è quello tedesco, o francese, e in questo senso inserirsi all’interno di una coalizione progressista a partire dalle politiche del 2013.