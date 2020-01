Niente Comune per Mappano

Parere negativo del Consiglio delle autonomie locali sull’istituzione del nuovo municipio. E per i cittadini della frazione alle porte di Torino si allontana l’indizione del referendum

Mappano non sarà Comune. Niente autonomia amministrativa per il centro alle porte di Torino. Martedì scorso il Consiglio regionale ha stoppato per l’ennesima volta ogni decisione in merito all’indizione del referendum sull'istituzione del Comune, registrando la convergenza del centrodestra e di buona parte degli esponenti del Pdl che, astenendosi, sono stati determinanti nell’affossare la richiesta di convocare una seduta straordinaria della prima commissione in modo da avviare le procedure della consultazione popolare. Ieri un’altra batosta: il Cal del Piemonte, il Consiglio delle autonomie locali, guidato dal presidente della provincia di Vercelli Carlo Riva Vercellotti, ha espresso a maggioranza parere contrario alla proposta di legge n. 187, ovvero quella che prevede la nascita del municipio mappanese, riunendo un territorio attualmente diviso tra i Comuni di Caselle, Borgaro, Settimo e Leini.

È vero che il parere del Cal, pur obbligatorio, non è vincolante per l’assemblea legislativa, ma appare altamente improbabile che l’aula di via Alfieri possa, a questo punto, deliberare in difformità alle indicazioni assunte dall’organo di rappresentanza degli enti locali. Insomma, le speranze dei cittadini mappanesi di veder sorgere il loro municipio sono ridotte ormai al lumicino.