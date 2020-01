Fassino non ha impedito la neve

Viale sfotte un paio di consiglieri comunali, autori di strampalate interpellanze. E se Marrone (Pdl) offre assistenza legale in caso di incidenti, il radicale chiede conto al sindaco

La sagra dell’insulsaggine. La prossima seduta del Consiglio comunale di Torino si preannuncia particolarmente grottesca. Stanno fioccando, infatti, il numero di dichiarazioni, comunicati, interrogazioni sulle abbondanti nevicate di questi giorni e sui disagi patiti dai cittadini. Per censurare questa valanga di vuota retorica Silvio Viale ricorre all’ironia. Il “radicale eletto nel Pd”, anticipando la tempesta di interpellanze si è affrettato a chiedere al sindaco Piero Fassino «perché non abbia impedito la nevicata» e, per par condicio, al governatore della Regione Roberto Cota «perché non si sia prodigato a spostare la nevicata verso la Lombardia».

Un modo spiritoso per prendere in giro soprattutto due colleghi della Sala Rossa che si sono distinti per l’acume dei loro interventi: Federica Scanderebech di Fli e Maurizio Marrone del Pdl. «Già vedo le interpellanze più strampalate, come quella del consigliere Marrone che si propone per l‘assistenza legale a tutti coloro che cadranno sulla neve, vero e proprio “millantato credito” o quella tecnica della consigliera Scanderebech sul fatto che con il gelo l’acqua ghiaccia e si può cadere – punzecchia Viale -. Come se compito dei consiglieri comunali sia la sagra delle banalità o assecondare ogni mal di pancia. Come per le scuole, chiuse o aperte, per cui è probabile che gli stessi che hanno protestato contro la chiusura delle scuole lunedì chiederanno perché non siano state chiuse oggi. Per la credibilità della politica sarebbe l’ora che si evitassero le polemiche “doubleface”, a parti invertite, e il consigliere Marrone dovrebbe chiedersi quali interpellanze farebbe all’assessore Bonino e al presidente Cota, se fosse consigliere regionale e mi auguro che ci eviti le fotografie “spot” con stivaloni e pala. Forse, i consiglieri comunali Marrone e Scanderebech dovrebbero essere più consapevoli che siamo in inverno, che può nevicare e che, come previsto, è nevicato. I disagi sono inevitabili, come anche le lamentele e le polemiche, ma la città ha reagito bene con la gran parte dei cittadini che ha collaborato, evitando di aumentare i problemi. Comunque, chiedendo a Fassino e Cota di assumersi le proprie responsabilità per non avere evitato la nevicata, ho fornito lo spunto “bipartisan” per un ricco dibattito al prossimo Consiglio Comunale».