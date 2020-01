Si dimette il dipietrista anti province

L'esponente Idv Pomponio lascia la presidenza della Commissione Lavoro di Palazzo Cisterna. Atto conseguente al voto contrario sul documento dell'Upi. Gara interna per la successione

Alla fine, per evitare di essere silurato, il consigliere provinciale dipietrista Nicola Pomponio ha annunciato le proprie dimissioni, dopo essere stato per una settimana presidente della commissione Lavoro. E’ già pronto a lasciare dopo aver votato contro (unico nella maggioranza) l’odg salva-province, mandando su tutte le furie alleati e opposizione. Lo aveva fatto per seguire la linea del proprio partito a livello nazionale e poco importa se su quegli scranno continua a sedersi.

“Per coerenza ti devi dimettere” non avevano fatto che ripetergli dopo il voto. E lui, spalle al muro, ha deciso per il passo indietro, d’accordo con il segretario regionale Luigi Cursio. «E’ una decisione che avevo maturato già al momento del voto, poi ci sono stati giorni convulsi ...» dichiara Pomponio. La carica dovrebbe comunque rimanere in capo all’Italia dei Valori e gli unici a far parte di quella commissione sono il capogruppo Raffaele Petrarulo e Gerardo Mancuso: quest’ultimo aveva appena rassegnato le proprie dimissioni favorendo l’avvicendamento con Pomponio.