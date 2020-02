Ordine avvocati, Napoli verso la riconferma

Necessario il ballottaggio per scegliere il nuovo presidente delle toghe torinesi. Intanto, però, le urne premiano tutto il gruppo dirigente uscente. Trinelli ago della bilancia. Flop di Bonzo

Vertice uscente promosso, anche se ci sarà bisogno del ballottaggio. Dopo il primo turno di elezioni per il rinnovo dell’Ordine degli avvocati, il presidente Mario Napoli risulta il più votato con 944 preferenze. Ma anche gli altri membri della sua lista progressista “Avvocatinsieme” ottengono buone performance, a partire dal segretario Michela Malerba (620) e dal tesoriere Michele Carpano (610). Insomma, le urne confermano la maggioranza che ha guidato l'ente nel precedente mandato, quella legata all’ex associato dello studio Grande Stevens, poi abbandonato per fondare la branca subalpina dello studio milanese Pedersoli.

Contro Napoli, si era candidato il più moderato Alessandro Bonzo (352) a capo di “Innovazione e trasparenza” al fianco del quale si era schierato un professionista considerato da sempre vicino e organico al centrosinistra come Luigi Chiappero (470), ex sindaco ulivista di Ciriè. La sfida finisce 7 a 7 con lo storico outsider Edgardo Trinelli (lista “Il vecchio e il nuovo”) ago della bilancia, grazie ai suoi 462 voti. Tra quindici giorni tutti di nuovo al voto in ossequoio a un sistema elettorale quanto mai cervellotico. A quel punto sarà chiaro chi la spunterà tra Chiappero, vero leader di "Innovazione", dopo la débâcle di Bonzo (giunto diciannovesimo con solo 352 preferenze), e Napoli. I primi 15 formeranno il nuovo Consiglio che avrà il compito di eleggere il presidente. Gli “azzeccagarbugli” più navigati, però, sono pronti a scommettere sulla riconferma della leadership uscente.