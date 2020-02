Frode & restituzione

Dopo i V-Day, ecco i R-Day, dove la R sta per Restitution. È l'ultima iniziativa dei grillini del MoVimento 5 Stelle, e ancora una volta avrà il suo battesimo a Torino, il 19 febbraio prossimo.

La restituzione consiste in questo: i due consiglieri regionali grillini, Bono e Biolé, novelli Zaccheo, hanno preso più di metà della ricchissima indennità spettante loro come consiglieri regionali, e l'hanno accantonata in un fondo, chiamato Conto Progetti a 5 Stelle. Ciò che intendono fare ora è appunto restituire ai cittadini quel malloppo, mettendone a disposizione una prima rata in un esperimento di democrazia diretta, dove chiunque può presentare richieste di finanziamento per un progetto, e si aggiudicano i fondi in modo democratico i progetti che ottengono più sostegno tra i presenti.

Tendenzialmente, credo che chi condivide le idee che si sostengono in questa rubrica nutra nei confronti delle proposte e delle attività grilline sentimenti contrastanti: non loderemo mai abbastanza la loro decisione di rispettare un'ambiziosa promessa pre-elettorale, rifiutando centinaia di migliaia di euro di finanziamento pubblico ai partiti e optando per l'autofinanziamento integrale (a dimostrazione, checché se ne dica un po' dappertutto, che anche una forza per molti versi pauperista come la loro può tranquillamente finanziarsi con gli strumenti di quel tanto vituperato mercato, ovvero con contributi volontari dei sostenitori). Ci piace inoltre parecchio il loro piglio antipolitico, la loro contrapposizione frontale a un sistema di potere marcio dalle fondamenta, e corrotto oltre ogni possibilità di redenzione.

Molto meno ci convince la gran parte delle loro diagnosi e ricette: la battaglia sui beni comuni è per noi fumo negli occhi, l'ideologia del tutto il più possibile gratuito ci pare un'utopia molto pericolosa, la propaganda della decrescita felice temiamo sia in verità un autentico suicidio economico.

In questo quadro, il Restitution-Day non fa eccezione, apparendoci anch'esso con luci e ombre. La luce sta a nostro avviso nel voler scavalcare il sistema marcio di cui sopra, tentando di intercettare bisogni autentici e concreti, finanziando quelli e contrastando così le spese clientelari tipicamente prodotte dalle assemblee ufficiali (da noi in parte documentate qualche settimana fa con l'esempio delle circoscrizioni).

Riteniamo però che ci siano anche alcune ombre, di cui i promotori non sembrano avvedersi. Intanto, la logica comunque assistenziale che connota questa proposta così come tutte le esperienze simili tentate in giro per il mondo, a cominciare dal bilancio partecipativo di Porto Alegre cui l'R-Day assomiglia così da vicino: mai una volta che si finanzi un'idea imprenditoriale, e sempre invece a fare solo la carità. Con le migliori intenzioni, per carità, ma trascurando il fatto che anche la carità "uccide", come ha spiegato magistralmente Dambisa Moyo in un suo libro di grande successo.

Inoltre, un altro punto critico è il fatto che non si rinunci a influenzare (in inglese si direbbe nudge) la platea, specificando che i progetti dovranno essere coerenti con la «visione del mondo» del MoVimento e dando priorità a quelli nei settori ambientale, del mercato «equo, etico e solidale» (che a nostro avviso è un pleonasmo, ma è un altro discorso), dell'assistenza a persone in difficoltà e per la diffusione del verbo di internet: così facendo, il progetto non perde quella neutralità che vorrebbe avere? non si cade nel finanziamento indiretto del MoVimento, che indubbiamente trarrà beneficio d'immagine da questa iniziativa?

E ancora: un simile modello, ove generalizzato, non rischierebbe di finire dritto dritto nel problema di qualunque spartizione democratica di risorse (fuori o dentro i palazzi), in cui al potere di spesa non corrisponde responsabilità, ovvero che ad ottenere i fondi sono sempre i più politicamente organizzati, e non chi li farebbe rendere al meglio?

Ma soprattutto, c'è l'aspetto per noi più importante, ovvero quello delle questioni di principio: i "restitutori" si son fermati a chiedersi da dove venga quel denaro? A noi pare infatti che esso sia macchiato da un peccato originale, ovvero l'esser stato sottratto, dietro minaccia del carcere, al mondo produttivo, che se li era guadagnati col proprio lavoro e ne era quindi il legittimo proprietario, per destinarli alla casta.

I grillini, da meritori guastafeste della casta, hanno avuto un apprezzabile soprassalto di dignità, e hanno ritenuto che quei soldi fossero troppi. Hanno avuto l'ancor maggiore merito di rispettare il comandamento di "mettere i propri soldi dove sta la propria bocca" ("put your money where your mouth is"), e sono così andati in cerca di un qualche modo un po' più ragionevole del solito per spenderli quei "loro" soldi ("loro" si fa per dire, per l'appunto).

Ma possibile che non venga mai contemplata un'opzione, in questo Paese, ovvero quella di lasciare quei soldi nelle tasche da cui invece li si continua a prelevare? possibile che non si consideri neppure l'ipotesi (ampiamente suffragata da tonnellate di studi) che, lasciando al mondo produttivo più risorse, queste genererebbero molta più ricchezza e quindi opportunità per i più sfortunati, di quanto non facciano gli aiuti diretti a pioggia? possibile che anche la pur di per sé meritoria beneficenza debba essere anch'essa, in un modo o nell'altro, "di stato", o decisa da Celentano e dai sindaci che gli stan simpatici, e non lasciata all'individuo?

Per cui, complimenti ai grillini per l'idea, per l'intento sicuramente altruistico e tanto di cappello per averci messo un sacco di soldi (ormai) loro; va poi riconosciuto loro che motivi tecnici impedivano nel caso di specie di destinare i fondi ad alleviare anche solo simbolicamente il giogo fiscale per qualche cittadino o impresa, quand'anche fosse stata quella la loro intenzione. Ma ciò non toglie che a nostro parere, ciò di cui abbiamo un disperato bisogno non sia tanto, come sottintendono i "restitutori", una spesa pubblica migliore, bensì una spesa pubblica (infinitamente) minore!

Cose inaudite.