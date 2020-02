Regione: è crisi di maggioranza

Progett'Azione stacca la spina e annuncia "mani libere" su alleanze e programmi. Con i sette, anche Lupi e Giovine. Una bella grana per Cota e Ghigo. Pedrale: "Scelta grave e incomprensibile"

Stato di crisi nella maggioranza di centrodestra della Regione Piemonte. A decretarlo è la componente di Progett’Azione-Popolari Piemontesi, l'area “dissidente” del Pdl, dopo che in Prima commissione è stato respinto – con il voto della maggioranza del gruppo pidiellino e della Lega Nord – un loro emendamento sulla riduzione delle spese di consulenza, delle spese di rappresentanza e del personale negli Enti e Agenzie regionali.

Dopo mesi di guerriglia interna e nell’aula di Palazzo Lascaris è arrivato oggi lo showdown con la richiesta di «rimettere in discussione il programma della maggioranza», che tradotto dal politichese significa che i sette consiglieri “ribelli”, a cui pare si siano aggiunti Maurizio Lupi (Verdi Verdi) e Michele Giovine (Pensionati), non tengono più fede al vincolo di coalizione. «Il voto di oggi, che sembra dettato dal dissenso politico nei confronti dei presentatori, impone la necessità di rimettere in discussione i motivi che tengono in piedi l’attuale maggioranza». Ossia: mani libere e crisi.

Secondo gli esponenti di Progett’Azione è «inspiegabile, oltre che ondivago, l’atteggiamento della presidenza del gruppo del Pdl, della Lega Nord e della giunta su temi che dovrebbero stare al centro delle politiche di efficienza e rigore dell’intero centrodestra, in particolar modo nella difficile situazione nazionale e regionale che impone la programmazione di misure straordinarie». Un dissenso che affonda però in profondità al punto da mettere ormai seriamente in forse la compattezza della rappresentanza pidiellina e la tenuta della stessa maggioranza.

A stretto giro è arrivata anche la reazione del capogruppo Pdl Luca Pedrale: «E’ grave e incomprensibile la decisione di questi consiglieri di voler mettere in crisi la maggioranza e la giunta regionale di centrodestra». E poi aggiunge: «Come avevamo ampiamente spiegato, gli emendamenti relativi al contenimento delle spese dovevano essere discussi prima nella riunione del gruppo e concordati con la giunta regionale, al fine di non creare problemi politici e contabili all’esecutivo, impegnato in queste settimane nella discussione del bilancio di previsione 2012”.

Per il capogruppo del Pd Aldo Reschigna si tratta di «una divisione politica già annunciata», causa principale «della lentezza con cui stanno procedendo i lavori sul bilancio 2012. Di questo passo l’approvazione arriverà ad aprile, alla scadenza del bilancio provvisorio. E’ una prospettiva fortemente negativa perché il Piemonte ha bisogno da subito delle azioni collegate al bilancio, non si possono aspettare interventi urgenti fino a primavera inoltrata. Non è neanche accettabile che ad anno abbondantemente avviato la comunità piemontese non conosca la quantità di risorse realmente disponibili e le politiche che concretamente la Giunta perseguirà».