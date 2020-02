Al Martini c’è la gru, ma nessuno lavora

Un appalto da 6 milioni, un ribasso d'asta del 50% e un cantiere aperto mai attivato. I lavori di ristrutturazione sono al palo da otto mesi e i sospetti si moltiplicano. E c'è chi pronostica guai

MALATO Ospedale Martini

Un appalto milionario e un cantiere aperto da otto mesi, ma gli operai non si sono mai visti e i lavori mai iniziati. Il caso riguarda la ristrutturazione di un’ala dell’ospedale Martini di Torino affidata dall’Asl To1 a una ditta, la Ite Group Spa. Base d’asta 12 milioni, l’azienda se lo aggiudica per 6 con un ribasso superiore al 50%. L’inizio dei lavori è previsto per il 27 aprile 2011 e chiusura del cantiere a marzo 2014.

Questi sono i fatti dai quali è partito il consigliere della Circoscrizione III di Torino, ed ex assessore nella giunta Chiamparino, Gavino Olmeo (Udc), che ha presentato un’interrogazione in Consiglio per chiedere dei chiarimenti. Dopotutto la Ite il cantiere lo ha aperto, transennato l’area interessata e piazzato una gru, che tuttavia, secondo le testimonianze dei residenti è sempre rimasta inattiva. Nessun operaio, nessuna attività. Perché tutto ciò? I maligni vociferano che l’Asl non avrebbe ancora provveduto a liberare le aree interessate ai lavori e per questo non è possibile partire. E allora la domanda eccola spontanea: se così fosse, chi pagherà per i ritardi? Certo non l’azienda che il suo dovere l’ha fatto.

Ma anche sull’impresa si addensa qualche nuvolone. Il ribasso, con il quale si è aggiudicata i lavori è decisamente alto, quasi sospetto. E non è la prima volta. Casi simili, legati proprio alla Ite, si sono già verificati a Morbegno, in provincia di Sondrio, dove nel settembre scorsi i giornali locali denunciavano la chiusura anticipata del cantiere per la realizzazione di una piscina, mentre a Rovereto è intervenuto addirittura il Consiglio di Stato per bloccare la gara aggiudicatrice, dopo l’intervento della locale associazione dei costruttori di Confindustria. A Orbassano, infine, una ditta cui la Ite aveva subappaltato alcuni lavori nell’ambito del nuovo Poliambulatorio, pareva non pagasse i dipendenti, come denunciato da Luna Nuova. Verificare please.