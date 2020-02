“Fiocchi amici” su Lubatti

Dicono che… tra le critiche fioccategli addosso in questi giorni di “emergenza neve”, l’assessore Claudio Lubatti non abbia affatto gradito il “fuoco amico” dei suoi ex colleghi della Provincia di Torino. In particolare al giovane amministratore non sono andati giù i rimbrotti sulla chiusura delle scuole di Antonio Saitta e i post su facebook della capogruppo democratica Silvia Fregolent. Vecchie ruggini.