Un grillino al verde

Dicono che… la nuova Costituente Ecologista abbia già le sue prime grane. Pare che a molti Verdi non sia andata giù la presenza, tra le colonne portanti dell’iniziativa, di Domenico Finiguerra. Il rifondatore dell’ambientalismo è infatti un assiduo frequentatore del MoVimento 5 stelle e con i grillini ha preso parte a numerosi incontri (Santena e Rosta, gli ultimi). Cosa unisca le due formazioni non è ben chiaro, forse l’attuale segretaria del capogruppo Davide Bono, ex staffista del gruppo regionale della lista civica verde?