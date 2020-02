“Nessun vincolo. Da oggi mani libere”

Progett'Azione spiega le ragioni dello strappo con la maggioranza in Regione: "Decideremo volta per volta cosa votare". Cota se ne lava le mani. Reschigna (Pd): "Un alibi per la fuga del presidente"

ASSEDIO al Palazzo della Giunta

«Da oggi la maggioranza è obbligata a discutere e non solo a chiedere cieca obbedienza». Progett’Azione rilancia e si prepara allo scontro. Nessun passo indietro, niente ripensamenti, dopo lo strappo avvenuto nel weekend. Il casus belli venerdì, quando in Commissione Bilancio è stato respinto un emendamento di riduzione delle consulenze, del personale e delle spese di rappresentanza «che avrebbe garantito all’ente regionale un risparmio di oltre 10 milioni di euro già nel 2012» fanno notare i sette in una conferenza stampa convocata per illustrare lo stato dell'arte.

I sette consiglieri ribelli del Pdl, capitanati da Angelo Burzi e Gian Luca Vignale, a cui si sono aggiunti, nella rivendicazione di "maggiore attenzione" i bonsai di Palazzo Lascaris (i Verdi Verdi di Maurizio Lupi e i Pensionati di Michele Giovine) chiedono a questo punto una verifica programmatica e politica della maggioranza dichiarando che «da oggi sosterremo esclusivamente i provvedimenti che riterremo positivi per i piemontesi». Insomma, cade il vincolo di mandato e la maggioranza inizia a traballare di brutto, con o senza Udc.

Nei giorni scorsi il coordinatore regionale del Pdl Enzo Ghigo aveva accusato i dissidenti di confondere l’azione politica nelle istituzioni con la competizione partitica in cui i consiglieri regionali in questione - assieme alla presidente della Provincia di Asti Maria Teresa Armosino e al parlamentare vercellese Roberto Rosso e in alleanza con i Popolari Piemontesi di Vito Bonsignore - stanno contendendo la leadership ai diarchi Ghigo – Giglia. Loro rigettano ogni illazione e passano al contrattacco: «Respingiamo con fermezza le accuse di essere dei ricattatori e svolgere questa attività con finalità congressuali. La prima perché non accettiamo lezioni da chi ha fatto dell’occupazione dei posti di Governo (e soprattutto di sottogoverno) la sua attività principale. La seconda perché i congressi – finalmente - si svolgeranno sulla base di differenti programmi».

E poi la chiosa: «Tranquillizziamo i coordinatori regionali pro-tempore che, qualunque sarà l’esito congressuale, la nostra azione sarà identica e non potrà essere una vittoria o una sconfitta a risolvere i temi politico – programmatici che abbiamo posto». Finora il governatore Roberto Cota ha scelto il low profile, e ribadito, come già avvenuto in passato, che si tratta di un problema interno al Pdl, dicendosi sicuro che non inciderà sulla sua azione di governo.

«Condivido e sostengo la presa di posizione dei consiglieri di Progett’Azione e mi auguro che le loro ragioni vengano presto comprese e condivise dal partito che hanno sempre lealmente servito – sono le parole di Maria Teresa Armosino, parlamentare e presidente della Provincia di Asti -. Mi batterò perché la questione, se non sarà affrontata a Torino, venga risolta a livello nazionale».

Una stilettata arriva, invece, dall’opposizione, con il capogruppo Pd in Consiglio Aldo Reschigna che disegna scenari futuri: «Cota non vede rischi per la sua maggioranza? Non è la prima volta che si dice tranquillo, quasi che le tensioni interne al Pdl e l’incapacità di governo possano rappresentare un alibi per le sue scelte future». E ancora: «L’elenco dei temi su cui il gruppo di Progett’Azione ha dichiarato la propria insoddisfazione e su cui minaccia il non appoggio alla Giunta rappresenta il cuore dei nodi irrisolti dell’azione di governo condotta da Cota. Se finora la paralisi interna al Pdl ha permesso al godi fare il bello e il cattivo tempo, ora è condizione di grande debolezza e precarietà per un governo regionale privo di coesione sul programma e di chiarezza sugli obiettivi».