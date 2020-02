Università al buio, come il suo futuro

Un guasto all'impianto elettrico inaugura l'inizio dell'anno accademico. Triste metafora dello stato dell'Ateneo subalpino, tra rettore in scadenza e proteste di personale e studenti. Fornero nel mirino

TENSIONE Durante le celebrazioni

Celebrazioni al buio. Un’inaugurazione, quella dell’anno accademico 2012, nata sotto una cattiva stella. Contestazioni dei sindacati di base, dei partiti della sinistra radicale, degli studenti. Tutti a protestare contro la ministra Elsa Fornero, giunta nella sua Torino assieme al collega Renato Balduzzi, ministro piemontese alla Sanità (Francesco Profumo era a L’Aquila). Poi ci si è messo anche l'impianto elettrico a fare le bizze e così, il Conservatorio di piazza Bodoni è restato improvvisamente al buio nel pieno della cerimonia,con i tecnici che hanno faticato non poco a ridare luce alla sala. Probabilmente la metafora più efficae dello stato di salute di un Ateneo in caduta libera tra le accademie europee, che soffre da mesi per l’assenza di una leadership forte, con un rettore in regime di prorogatio, in attesa che la corporazione baronale decida sulla sua successione. Un'università che patisce l’elevata età media del corpo docente, l'insufficiente mobilità interna, lo scarso appeal internazionale.

Intanto i contestatori si sono fatti sentire, anche se impossibilitati dal nutrito dispiegamento di forze dell’ordine, a dare libero sfogo alle loro intenzioni bellicose. Anche se un piccolo drappello è riuscito a violare i cordoni di sicurezza ed entrare nel bunker: un adozzina di giovani ha issato cartelli con scritte “No ai tagli alla cultura, no all’abolizione dell’articolo 18, senza di noi Torino muore, siamo una risorsa e non uno spreco”. «Siamo venuti per protestare contro l’indecenza di questo governo - ha detto Mao Calliano del Pdci - che taglia tutto quello che c'è da tagliare e poi si presenta per inaugurare l’anno accademico blindando la piazza e impedendo ai manifestanti di protestare. La Fornero, dopo aver pianto lacrime finte, non ha il coraggio di vedere in faccia chi manifesta pacificamente contro le sue riforme». Poco dopo i Cub e i rappresentanti degli studenti hanno dovuto lasciare la piazza, congiungendosi con i manifestanti fermati dalle forze dell’ordine. Tra loro le bandiere di Rifondazione Comunista, Sinistra Critica, i ragazzi dell’Askatasuna e dei centri sociali torinesi, un folto gruppo di universitari e gli “arrabbiati” dei borsisti dell’Edisu, giunti in forze per contestare da vicino i tagli alle borse di studio decisi dalla Regione del leghista Roberto Cota. Proprio il presidente del Piemonte ha deciso all’ultimo di disertare l’inaugurazione dell’anno accademico in polemica con il rettore che ha stigmatizzato i tagli all’Edisu.