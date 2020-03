Un oncologo per il cancro chivassese

Questa sera la coalizione s'incontra per fare il punto in vista delle elezioni. L'Idv ripropone Castello e tra i democratici sono disponibili Chianale e Corcione, ma il candidato potrebbe arrivare dalle Molinette

A tre mesi esatti dalle amministrative, a Chivasso fervono i contatti per individuare il candidato sindaco del centrosinistra, dopo la parentesi targata Gianni De Mori, costretto alle dimissioni dopo neanche un anno dall'insediamento a causa di gravi motivi di salute. Nel Partito democratico hanno già dato la propria disponibilità alla candidatura Massimo Corcione, presidente del Consiglio comunale con De Mori e Mauro Chianale, attualmente presidente di Environment Park, già deputato, senatore e sindaco di Caluso dal 1989 al 2004. «Ma si tratta di personalità, seppur degnissime, troppo legate alla partitocrazia locale per passare» spiega un consigliere, anche perché l’Idv questa volta ha deciso di vendere cara la pelle: «Il nostro candidato, come già un anno fa è Claudio Castello – annuncia il segretario regionale Luigi Cursio, che poi lancia il suo monito ai democrats -. Noi siamo un alleato da sempre leale e ci riteniamo naturalmente dentro in centrosinistra, ma gli alleati vanno rispettati». Insomma, o primarie, o percorsi condivisi. Nessuna forzatura sarà tollerata, anche perché con questi chiari di luna a livello nazionale nulla è scontato.

Questa sera le forze della coalizione si incontreranno per fare i punto e mettere sul piatto nomi e idee per rilanciare l’immagine di una città già macchiata dalle indagini della magistratura, costretta a tirare avanti da mesi senza una testa, convivendo con i funzionari della commissione d’indagine voluta dal Prefetto. In questo quadro il Pd potrebbe avere un asso nella manica: si chiama Libero Ciuffreda, stimato oncologo dell’ospedale Molinette, tra i migliori nel suo campo, già assessore nella giunta di Francesco Lacelli, l’ultima di centrosinistra prima del 2011. Questa sera si conosceranno le reazioni. Tornerà ad affidarsi alla società civile una coalizione ancora sotto choc dopo le dimissioni di De Mori?