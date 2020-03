Barbera, ambasciator porta pene

Il direttore del Museo del Cinema, chiamato a dirigere anche la Mostra di Venezia, per prima cosa ha già affibbiato una bella consulenza aala sua fidanzata. E fa lo sgambetto a Torino

CRITIC(AT)O Alberto Barbera

Quando fu nominato a dirigere la Mostra di Venezia, Alberto Barbera, allora e tutt’ora direttore del Museo nazionale Cinema di Torino, cercò di giustificare un imbarazzante doppio incarico, assicurando che la sua posizione avrebbe giovato al cinema torinese e che i due ruoli non sarebbero stati in conflitto. I malumori nel mondo della settima arte non si placarono, ma l’operazione riuscì lo stesso, anche e soprattutto per il semaforo verde della politica subalpina, mai così compatta e bipartisan nell’avallare il papocchio, attraverso le dichiarazioni degli assessori alla Cultura di Regione, Comune e Provincia.

Da quando si è insediato, però, Barbera ha dimostrato di saper curare con disinvoltura innanzitutto gli interessi suoi, prima che quelli di Torino. Lo dimostra il contratto ottenuto nella Commissione di selezione della kermesse veneziana da Marina Sanna, la sua fidanzata. Come se non bastasse, il critico biellese ha recentemente annunciato che la Biennale deve promuovere i giovani cineasti: lo stesso ruolo detenuto da una kermesse tutta subalpina come Torino Film Lab. Che sia proprio lui il miglior ambasciatore per il mondo del cinema torinese?