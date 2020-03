Sinistra a Malanga

Mentre all’esterno è andata in scena la solita pantomima tra forze di polizia e 50 autonomi (500 per i manifestati, 5 per la Questura), dentro l’aula magna del Conservatorio all’inaugurazione dell’anno accademico la voce di Nicola Malanga, presidente del Senato studenti, psicologo campano di 22 anni, è risuonata forte e ha fatto fischiare le orecchie a lady-di-ferro Fornero.

Al mondo politico sabaudo (senza Cota che in università si sente a disagio) e ai “parrucconi” accademici Malanga ha fatto un discorso appassionato, chiaro e netto.

Mettendo l’università e la politica di fronte alle proprie responsabilità: di fronte allo smantellamento – per volere di Cota – del diritto allo studio universitario; di fronte alle promesse da campagna elettorale di Fassino sulla città universitaria come asset strategico; di fronte all’annunciata riforma del lavoro del Ministro Fornero e all’utilizzo dei giovani “come clava per andare a colpire i cosiddetti garantiti”.

Impietose le domande finali: “Come pensiamo di riconvertire la nostra economia? Come usciamo dal paradosso di essere uno dei paesi dell'Unione Europea con meno laureati ma di avere al tempo stesso un numero altissimo di laureati disoccupati e precari? Come mai non si vede all'orizzonte uno straccio di politica industriale e il settore della formazione e della ricerca, fondamentale per uscire dalla crisi competendo sull'innovazione anziché sul taglio dei diritti e dei salari, viene da anni martoriato da tagli indiscriminati e leggi mortificatrici?”

Se qualcuno, nel disastrato mondo della sinistra, era presente, mi auguro abbia preso nota. Altrimenti non ci resta che far finta di scontrarci con la polizia, oppure dire a madama Fornero che va tutto bene.