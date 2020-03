No Consiglio, No Giunta

Dicono che… sia parsa a molti un tantino eccessiva la sollecitudine con cui la giunta regionale si è adeguata ai ritmi del Consiglio. Com’è noto, in attesa che giungano in aula provvedimenti “pesanti” (piano sanitario e bilancio) Palazzo Lascaris si riunisce ogni quindici giorni. Ieri una comunicazione di piazza Castello informa che «nella settimana dal 6 al 10 febbraio p.v., probabilmente,non si terrà alcuna seduta ordinaria di Giunta regionale. La prossimaseduta dovrebbe tenersi lunedì 13 febbraio 2012». Tanto non c'è nulla di urgente.