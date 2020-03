Botta sulla testa di Bonsignore

Definite le candidature al coordinamento provinciale del Pd di Torino da parte dell’area Ghigo-Ghiglia. La Ruffino affiancherà l’ex assessore dell’Udc, nemico giurato dell'europarlamentare

Franco Maria Botta e Enzo Ghigo

Un segnale inequivocabile di belligeranza. Quella emersa ieri sera all’incontro della componente “lealista” del Pdl è di sicuro la candidatura più indigesta per i “dissidenti”, in particolare per Vito Bonsignore. Designato al ruolo di coordinatore provinciale del partito torinese è Franco Maria Botta, figlio d’arte democristiano (il padre è stato uno dei maggiorenti dello scudocrociato subalpino, con particolare predilezione per i lavori pubblici), ex Udc, ex Forza Italia, già assessore nella giunta Ghigo, oggi consigliere regionale, considerato a mezzadria tra Ghiglia e Ghigo. E tanto per non smentire i suoi trascorsi burrascosi con l’europarlamentare, nel suo intervento d’investitura Botta ha affermato la necessità di provvedimenti disciplinari nei confronti dei sette colleghi ribelli di Palazzo Lascaris e, più, in generale degli oppositori interni.

Ad affiancarlo, nel ruolo di vicario, sarà Daniela Ruffino, sindaco di Giaveno, consigliere provinciale, presidente di Sito, altri incarichi in Anci, a lungo legata sentimentalmente al deputato Osvaldo Napoli. A norma di statuto la sua candidatura sarebbe incompatibile e pure non perfettamente in linea con l’indicazione (“una sedia un culo”) espressa dal segretario nazionale Angelino Alfano. Ma Ghigo ha annunciato che chiederà per lei una deroga.

Non ancora definita invece la rosa per il voordinamento cittadino. Voci insistenti darebbero per imminente un accordo con la pattuglia laico-socialista capitanata da Daniele Cantore, titolare in proprio di un pacchetto di tessere: proprio all'ex capogruppo di Forza Italia in Sala Rossa verrebbe proposta la guida del partito in città.