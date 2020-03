“Chiamparino, non tirarti indietro”

Buquicchio (Idv) invita l’ex sindaco a restare in politica, poiché si potrebbe andare a votare per la Regione prima della naturale scadenza della legislatura. Un monito a destra e a sinistra

CHE FARE? Sergio Chiamparino

Sergio Chiamparino resti in politica: il centrosinistra potrebbe presto avere bisogno di lui. È questo l’appello – inusuale, ma nient’affatto astruso, che Andrea Buquicchio rivolge all’ex sindaco di Torino, invitandolo a rinunciare alla presidenza della Compagnia di San Paolo, carica alla quale è proiettato da consensi bipartisan. «Penso che Chiamparino abbia maggiori ambizioni politiche – spiega il capogruppo dell’Italia dei valori in Consiglio Regionale -. Dopo dieci anni da sindaco il percorso naturale presumo sia diverso e debba estendersi ad altri livelli istituzionali. Sia nazionali sia locali. Il “diktat” di Cota ha tutto il sapore di un tentativo di sbarazzarsi di un autorevole, quanto pericoloso, concorrente». E qui l’esponente dipietrista svela il timore che alberga in molti, ma che buona parte della classe politica rifugge: e se davvero Roberto Cota tagliasse la corda prima del tempo e rimandasse il Piemonte alle urne?

«Le elezioni regionali che naturalmente dovrebbero svolgersi solo fra tre anni – ragiona Buquicchio - potrebbero invece essere molto più vicine visti i recenti “chiari di luna” nella maggioranza consiliare. Una cosa è certa: i futuri assetti partitici, o di coalizione, sono ad oggi ancora tutti da definire. Ma se ciò è vero, come lo è, è altrettanto vero che Chiamparino comunque si evolva il quadro politico potrebbe essere una presenza scomoda per quanti ambiscono ad avere la meglio nella competizione. Per questo i diktat e le accondiscendenze. Tale ragionamento penso sia valido se riferito a destra, come a sinistra ed al centro». Insomma, il centrosinistra non può permettersi il lusso di mettere fuori gioco un potenziale candidato alla presidenza della Regione, l’unico in grado di assicurare chance di vittoria.

«Il nome di Chiamparino è circolato più volte tra i possibili candidati alla presidenza della Regione – svela Buquicchio – e non penso che l'ex sindaco sia disposto a farsi imbrigliare in scelte vincolanti ai fini del raggiungimento delle sue legittime ambizioni politiche. Si terrà le mani libere? Se così fosse, sarebbe bene chiarirlo subito». Più che una certezza, un auspicio.