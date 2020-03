L’Idv litiga anche su Chivasso

In vista delle amministrative il Pd calendarizza le primarie. Sul fronte opposto, nel Pdl, incassata l'indisponibilità di Matola, spunta il nome di Viora (Confagricoltura)

Non ha fatto neanche in tempo ad aprire bocca il segretario regionale dell’Idv Luigi Cursio, che subito gli sono piovute in testa una raffica di critiche. Ieri, senza se e senza ma, aveva annunciato allo Spiffero che “Claudio Castello è il nostro candidato sindaco a Chivasso”. Oggi la smentita piccata, attraverso una nota firmata dalla senatrice Patrizia Bugnano, dall’ex capogruppo dipietrista in Consiglio Benito Murace e dallo stesso Castello: “Le dichiarazioni di Cursio devono ritenersi a titolo personale visto che mai nessuna decisione è stata assunta dagli organismi deputati. Castello che bene ha svolto il suo ruolo come vicesindaco si è messo a disposizione del partito a Chivasso, questo ovviamente non toglie che vi possano essere altre candidature”. Insomma, nulla è deciso, anche perché dipende molto dal percorso scelto dalla coalizione per individuare il candidato. Il Pd ha già calendarizzato due possibili date per le primarie (4 o 11 marzo), mentre i dipietristi preferirebbero una proposta unitaria della coalizione per evitare pericolose lacerazioni.

Intanto sul fronte opposto, l’ex sindaco Bruno Matola ha recentemente annunciato la sua “non disponibilità” a candidarsi “per motivi personali e per evitare che si ripropongano le situazioni di tensioni e polemiche che hanno caratterizzato i suoi cinque anni di amministrazione” avrebbe detto nell’ultima riunione di partito, nella quale ha anche paventato le dimissioni da vicecoordinatore. E così, nonostante il senatore Andrea Fluttero neghi che si stia discutendo di nomi - «in questa fase dobbiamo lavorare all’allargamento della coalizione» - qualcuno già scalda i motori. In città si parla come papabili candidati di Emanuel Bava, vice capogruppo in Comune, ma soprattutto di Vittorio Viora attuale presidente di Confagricoltura Piemonte.