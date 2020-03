Sotto la toga, Capra scrive

Dall’aula di tribunale alla macchina da scrivere. Andata e ritorno. Per Roberto Capra il passo è stato breve, quasi naturale. E’ tra i più brillanti giovani avvocati torinesi, titolare di un avviato studio associato, ma quella forense non è l’unica arte alla quale si dedica. Nato nel 1972, diventa avvocato penalista nel 1999 e dal 2006 al 2008 ricopre l’incarico di segretario della Camera Penale “Vittorio Chiusano”, sotto l’ala protettrice del presidente Luigi Chiappero. E proprio in quegli anni dà sfogo a un’altra sua passione, la scrittura. Pubblica “Sei zero nove bis. In difesa di un uomo” il suo primo e finora unico romanzo, vincitore nel 2008 di InediTo. Un legal thriller ambientato a Torino in cui il giovane avvocato Fornari accetta di difendere un uomo accusato di violenza sessuale su una minorenne, rimanendo travolto dal circo mediatico e non solo che il processo genererà. L’avvocato Fornari si rivelerà in realtà un esempio di integrità e professionalità, quasi in una versione idealizzata di principe del foro alla quale tende lo stesso autore.

Tante le affinità tra il protagonista del testo e colui che gli ha donato la vita: a partire dalla passione per la politica, che Capra ha assecondato durante le ultime elezioni dell’Ordine degli avvocati. Dopo il primo turno la lista “Innovazione e trasparenza”, guidata dall’avvocato Alessandro Bonzo e di cui Capra stesso fa parte, si trova a rincorrere i vertici uscenti di “Avvocatinsieme”. Il romanzo, nel 2008, ebbe un discreto successo a livello locale, grazie anche all’attività promozionale della consorte Cristiana, ma per Capra rappresentò in particolare la possibilità di evadere dalla routine giornaliera: presentò il suo lavoro da Catanzaro a Bruxelles, provando anche l’ebbrezza dell’autografo (“come fossi un calciatore” raccontava agli amici).

Ama definirsi un avvocato vecchio stampo, pronto a sporcarsi le mani con qualunque caso (altra assonanza con il protagonista) e certo che di aneddoti legati alla sua attività ce ne sarebbero da raccontare, nonostante la giovane età. Come quando si trovò a difendere una donna che aveva un contenzioso economico con lo Stato. All’arrivo in aula la donna vide il giudice e si abbandonò in una fragorosa risata che imbarazzò tutti, finché non ammise che l’udienza sarebbe stata inutile, perché il giudice sapeva già tutto: gli aveva vomitato addosso ogni particolare della sua situazione sul tram, chiacchierando dell’udienza che stava per affrontare con colui che pensava essere solo uno dei tanti con cui attaccar bottone sui mezzi pubblici.

Intanto, però, viste anche le scarse performance politiche, pare sia tornata a Capra la voglia di scrivere. Si dice che tenga nel cassetto il soggetto di quello che potrebbe diventare la sua prossima fatica editoriale: questa volta si parlerà d’amore e di eutanasia, appena il Foro e i suoi due pargoli gli consentiranno il tempo di rimettersi davanti a una tastiera.