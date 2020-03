Benessia cerca ancora Compagnia

Il presidente uscente del San Paolo fa domanda per un posto da consigliere nel futuro board della fondazione. Una mossa per gettare scompiglio o sta gufando alle spalle di Chiamparino?

BARCOLLO MA NON MOLLO Angelo Benessia

Angelo Benessia non ha alcuna intenzione di farsi mettere alla porta della “sua” Compagnia di San Paolo. A dispetto dei pronostici che lo danno non più riconfermato nell’imminente rinnovo dei vertici, il presidente uscente presenta la propria candidatura. E la indirizza al Comune di Torino, ovvero l’ente che l’ha designato quattro anni fa, al piano nobile di Palazzo di Città sedeva Sergio Chiamparino, lo stesso che oggi aspira a soffiargli la poltrona. Una mossa che mette ancor più in evidenza il tratto endogamico del blocco di potere che sovrintende i giochi sul San Paolo (e non solo). A questo punto il cerchio si chiude: l’ex sindaco che è stato il kingmaker del suo successore si fa nominare da quest’ultimo nella principale fondazione al posto della persona da lui piazzata, non senza forzature, quand’era primo cittadino. Sconfessando, nei fatti, le scelte di allora.

Sul significato del gesto e, ancor più, sulle conseguenze circolano negli ambienti subalpini molte congetture. C’è chi sostiene che si tratti di un atto compiuto deliberatamente per mettere in imbarazzo Fassino e Chiamparino, altri invece ritengono che si tratti di un’azione preventiva nel caso che – codice etico di Guzzetti o semplice buon senso – l’operazione incontrasse insormontabili ostacoli. A quanti in questi ultimi giorni hanno rinfacciato al presidente di Cariplo e Acri le sue ascendenze politiche, con l’obiettivo di intaccarne la credibilità di chi vuole imporre ai politici che aspirano a incarichi nelle fondazioni un periodo di decantazione, da Milano si limitano a ricordare che l’ex presidente della Regione Lombardia ed ex senatore della Dc ha atteso oltre tre anni prima di assumere la presidenza della Cariplo.