Post-olimpico, bufera sulla Armosino

Assieme all'Idv tenta di sbarrare il passo alla legge che stanzia i 40 milioni avanzati dall'Agenzia dei Giochi invernali di Torino 2006 e le piovono addosso valanghe di critiche bipartisan

DI TRAVERSO Maria Teresa Armosino

“Maria Teresa Armosino e l’Idv sono i nemici del Piemonte” Almeno secondo quanto riportato da gran parte dei deputati piemontesi dopo la discussione in commissione Bilancio della legge sulla “Valorizzazione e promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti olimpici invernali Torino 2006” con la quale si attribuiscono i 40 milioni di euro residui dell’Agenzia Torino 2006. Quattrini fino ad oggi inutilizzati e vincolati a interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti, nonché per favorire iniziative di promozione turistica di quei territori.

La deputata pidiellina è nell’occhio del ciclone per aver illustrato tutte le sue perplessità sulle modalità di stanziamento dei fondi e sugli enti deputati a gestirli, a partire dalla Fondazione XX marzo tramite Scr, la stazione appaltante della Regione gestita da Domenico Arcidiacono, un fedelissimo di Agostino Ghiglia. Di qui l’attacco di Davide Cavallotto, parlamentare leghista, secondo il quale “è vergognoso che per una mera questione politica dovuta alle spaccature interne al Pdl, la collega Armosino abbia bloccato in commissione Bilancio, d’accordo con l’Idv, i soldi avanzati dalle Olimpiadi e destinati alla manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi del Piemonte. Mi auguro che dietro quest’ennesimo inciucio non ci sia la volontà di destinare questi fondi, vincolati ai Giochi Olimpici, alla sponsorizzazione di Roma 2020”.

Ma le critiche arrivano a colpire anche i dipietristi, dal momento che anche i deputati Antonio Borghesi e Silvana Mura hanno chiesto che la legge venisse respinta e i soldi incamerati dallo Stato, “e questo nonostante che la proposta fosse stata firmata dagli esponenti piemontesi dell’Idv”. Neanche Gaetano Porcino si è sentito di intervenire sui colleghi di partito (“non posso farci niente”), mentre secondo quanto riportato da fonti parlamentari si sarebbe speso anche il vice presidente della Provincia di Torino Gianfranco Porqueddu, da sempre favorevole all’arrivo di quelle risorse per il territorio torinese. Ma una sua missiva non è stata accolta dai compagni di partito. S’inserisce nel dibattito anche il consigliere regionale del Pdl (area lealista) Massimiliano Motta: «Ho predisposto un ordine del giorno da far approvare a tutti i consigli comunali delle valli olimpiche e ne ho presentato uno anche in Consiglio regionale. Dobbiamo impegnarci per mantenere sul territorio i fondi avanzati dalla gestione delle Olimpiadi invernali del 2006, come prevede la proposta di legge in discussione in commissione Bilancio alla Camera». Alla fine la commissione ha dato parere positivo alla legge. Una vittoria che rischia di essere affiancata a quelle di Pirro, visto l'orientamento del governo di orientare quei fondi verso l'ultima capitale d'Italia, piuttosto che la prima.

Piccata la replica della Armosino. «Non credo che gestire oculatamente il denaro pubblico e realizzare, ove possibile, economie e risparmi, possa essere definito scippo – scrive la deputata pidiellina -. I soldi risparmiati non sono sprecati, né tantomeno persi. Scippatori sono semmai coloro che pretendono di utilizzare soldi pubblici senza che venga assicurata la massima trasparenza circa il loro impiego. Credo, a maggior ragione nella stagione economico finanziaria che stiamo vivendo, che sia inoltre giusto destinare risorse non solo alle aree olimpiche ma a tutto il “sistema neve” del Piemonte, che mi risulta essere in difficoltà e, più in generale, a prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree montane e svantaggiate di tutto il Piemonte, facendo gestire questi fondi direttamente dalla Regione. I nemici del Piemonte e degli italiani sono altrove; non mi preoccupa la posizione di solitudine rappresentata dalla mia tesi mentre faccio rilevare che tutti gli strali e gli anatemi nei miei confronti omettono di indicare il dato più rilevante, e cioè che il rappresentante del Governo in Commissione Bilancio ha espresso, allo stato, il parere contrario della Ragioneria Generale, così bloccando l’automatismo del provvedimento. Compito dei colleghi torinesi è dunque quello di far cambiare, in modo motivato, parere alla Ragioneria dello Stato»