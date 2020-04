Fim accusa “la doppiezza Fiom”

Il segreterio dei metalmeccanici della Cisl punta il dito sul sindacato cigiellino: stranamente morbido con i Rossignolo quanto intransigente verso la Fiat. Per quale motivo?

«Perché la Fiom usa toni diversi da Fiat con la De Tomaso che ancora oggi annuncia, per l’ennesima volta, partner stranieri e non si preoccupa dei livelli occupazionali». A chiederselo è il segretario della Fim di Torino, Claudio Chiarle che in una nota aggiunge: «all’imprenditore Rossignolo che dal maggio 2009 ha prodotto una sola auto, ha uno stabilimento vuoto senza macchinari per produrre, che non paga l’affitto dei capannoni alla Regione, che non ha i soldi per anticipare la cassa integrazione, che non paga, da mesi, gli impiegati che lavorano, che non fa i corsi di formazione, che promette da due anni un partner e che ora ha, forse, venduto l’azienda senza dare un futuro ai 900 lavoratori, la Fiom sa solo dire che è importante la conferma degli impegni».

«Mi pare - osserva l’esponente sindacale - che la Fiom usi un peso diametralmente opposto quando parla di Fiat che invece ha iniziato gli investimenti nella ex Bertone, che sta costruendo i prototipi della Maserati, che farà partire gli investimenti a giugno 2012 su Mirafiori. Perché - si domanda ancora - la Fiom assolve Rossignolo e condanna la Fiat? Con quali elementi - conclude Chiarle - la Fiom è così tranquilla per il futuro occupazionale dei lavoratori De Tomaso?».