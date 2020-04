L’accademia del populismo

Puntuale come l’influenza, anche quest’anno è arrivata la protesta in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. E così, complici le note dichiarazioni del viceministro Martone sui giovani "sfigati" e del ministro Fornero sul posto fisso, l'università è tornata in questi giorni al centro del dibattito pubblico. L'impressione però è che da molte parti prevalgano gli slogan o la ricerca di scoop, e così si finisca col trascurare i punti su cui invece meriterebbe davvero discutere.

Da un lato, ci sono le polemiche appunto su Martone e Fornero. Sul primo si insinua che è bravo, sì, ma la straordinaria carriera che ha fatto non sarebbe stata possibile senza un padre potente come il suo. Il che è possibile, diciamo pure probabile, certamente verosimile. Ma - sarà anche solo una questione di stile - certi toni e certi commenti sul suo concorso da ordinario puzzano tanto di inquisizione e di tribunale della virtù pubblica. Le parole usate dai commissari del concorso in questione non si prestano a tutte le dietrologie che invece sono state fatte, e la caccia alla strega fatta per esempio dall'Espresso manca per troppa foga il bersaglio.

Al ministro (e docente dell'Ateneo torinese) Fornero si contesta invece di aver osato mettere in discussione il tabù del posto fisso, quando sua figlia gode di un prestigioso posto fisso da professore associato nella stessa Università di cui lei e il marito sono autorevoli docenti. Ma di nuovo si è fatta di tutta l'erba un fascio: anche qui è verosimile che esser "figlia di" male non abbia fatto, ma è pure possibile (e anzi, dal cv e dalle difese dell'interessata, pare piuttosto probabile) che il caso di specie non abbia proprio niente a che fare coi tanti scandali che popolano la pubblica amministrazione nostrana (di per sé, tanto per fare un esempio, il fantomatico doppio lavoro di cui tanto si è parlato è una non-notizia). Purtroppo, però, il tritacarne blog-mediatico non ha avuto troppa voglia di sfumature, precisazioni e distinguo, e si è preferito andare in cerca di qualche scheletro nell'armadio di un parente del ministro, anziché discutere nel merito le sue (sacrosante) parole.

Intendiamoci: sarà sempre troppo tardi quando si inizierà ad applicare al nepotismo nell'università e nella pubblica amministrazione in generale la disciplina ad esso appropriata, ovvero il codice penale. Però il meccanismo per cui, se rientri in una data categoria (figlio-di-genitore-potente, etc.), automaticamente sei un raccomandato è anch'esso odioso: perché cancella il singolo individuo, i meriti e le colpe di ciascuno, e frulla tutto nell'indignazione verso una "casta", un "potere", una "cricca", in cui finisce inevitabilmente col prevalere il tutti colpevoli-nessun colpevole.

Ho avuto la fortuna di trascorrere un semestre di ricerca negli Stati Uniti e il professore che mi seguiva aveva un figlio che teneva dei corsi nella stessa facoltà: un giorno mi ha detto ingenuamente che non sapeva neppure se i colleghi sapessero che il docente col suo stesso cognome era suo figlio, tanto le loro due strade erano state indipendenti, ma era divertito della cosa. Un altro professore che ho incontrato aveva un figlio preside in una delle due Law Schools della città, e i colleghi scherzando gli dicevano di candidarsi a preside dell'altra, così da fare l'en plein familiare. Altri accademici si sponsorizzano tra marito e moglie, su un famoso blog giuridico che prende addirittura il nome da due fratelli accademici. Questo per dire che laggiù la parentela tra colleghi non si nasconde perché rientra, com'è giusto, tra i fatti fisiologici. Qui la cultura del sospetto travolge tutto e tutti, puntando alla meritocrazia, ma cadendo nel moralismo giacobino.

D'altro lato, anche gli studenti che protestano per i tagli alle borse di studio colgono a nostro avviso solo una parte del problema. Ci pare inoppugnabile la "pars destruens", ovvero la ferma critica ai tanti gravi sprechi dell'amministrazione Cota, di cui ci siamo occupati in questa rubrica qualche settimana fa, e che nel frattempo sono ancora aumentati: è innegabile che, con appena qualche spreco in meno, si troverebbero i soldi necessari alle borse di studio.

Però anche questa tendenza degli studenti politicizzati a pretendere tutto come dovuto, questa ideologia del gratuito, non è condivisibile. A parte il sospetto - di cui non ho prove, ma solo sensazioni - che tra i protestatari siano di più gli "sfigati" cui alludeva Martone (loro sì pasolinianamente "figli di"), rispetto a chi senza borsa non può davvero studiare (e che magari si starà nel silenzio rimboccando ancor più le maniche), rimane il fatto che posso testimoniare di diversi ragazzi che, con mille sacrifici, hanno salutato la famiglia dopo la maturità e son venuti a studiare lontano da casa, lavorando prima e durante gli studi per poterseli mantenere. Questi eroici crumiri dell'istruzione, però, agli studenti politicizzati non interessano: danneggiano la causa.

Ma soprattutto, questa religione del diritto costituzionale allo studio non ammette dubbio al dogma che esso vada attuato tramite il meccanismo delle borse di studio, anzi già considera anatema che l'università chi può la debba pagare. Quando invece esistono modelli alternativi che prendono altrettanto sul serio il diritto allo studio, ma lo fanno in modo molto più efficiente, come ad esempio i prestiti d'onore (molto più diffusi nel Regno Unito, anche se pure lì incontrano ostilità ideologica).

Senza contare che il fatto di consentire ai prezzi dell'istruzione universitaria di variare in funzione di domanda e offerta, anziché tenerli artificialmente bassi per diktat politico, aiuterebbe a coglierne maggiormente il valore, a non creare incentivi perversi ad iscriversi a corsi senza futuro professionale, e a generare una sana competizione tra centri didattici e di ricerca che spingerebbe al miglioramento complessivo del sistema, specie se finalmente questo governo recepirà l'auspicio einaudiano di abolire il valore legale del titolo di studio, e istituirà finalmente un collegamento forte tra qualità del lavoro svolto e quantità dei finanziamenti.

In definitiva, molti dei problemi che occupano le discussioni su blog e giornali perderebbero automaticamente rilevanza se solo lasciassimo un po' più di spazio alla sana competizione, e introducessimo meccanismi di mercato là dove il bollo uniformante del burocrate impedisce di valutare correttamente valori e inefficienze: assumi un mediocre perché ti è parente o amico? nel mercato ne paghi le conseguenze! Nella situazione attuale, anche se ci troviamo ad avere i presidi, i direttori di dipartimento o i rettori migliori di questo mondo (e accade!), questi hanno le mani in fin dei conti legate, non avendo il potere di assumere un sacco di decisioni che invece in qualunque organizzazione funzionante un capo deve poter prendere (con il relativo carico di responsabilità che questo comporta), e formalmente non possono neppure aprir bocca in merito alle assunzioni (non parliamo dei licenziamenti, impossibili): funzionerebbe Facebook se Zuckerberg non potesse decidere chi assumere e chi no?

Resta da sperare che un un ministro competente come il piemontese d'adozione Profumo (che insieme a tanti altri ministri, a cominciare dall'altro piemontese Balduzzi, l'accademia la conosce perfettamente) ignori le polemiche strumentali, e riesca a trovare il consenso politico necessario a modificare le varie norme statali alla base di questo stato di cose, che sono il primo handicap sulle spalle dell'università.

