Prove di unità nel Pdl regionale

Tregua momentanea tra i belligeranti. La maggioranza recepisce una serie di emendamenti dei "dissidenti" su misure di welfare. Posizioni condivise per contare di più al tavolo della coalizione

Non si può ancora definire tregua, ma in via san Francesco d’Assisi, dove al numero 35 ha sede il quartier generale del gruppo pidiellino in Consiglio Regionale, dopo settimane al calor bianco le intendenze hanno ripreso a parlarsi. Il primo segnale dell’avvenuto disgelo è stato il recepimento da parte della maggioranza del gruppo di alcuni degli emendamenti presentati dai sette “dissidenti” di Progett’Azione: misure di welfare, prevalentemente rivolte ad attutire gli effetti della crisi economica sui soggetti più deboli (voucher casa per giovani coppie, nuclei familiari numerosi; garanzia regionale sui mutui; contributi per opere di ristrutturazioni degli alloggi, ecc.). A cui si aggiunge un intervento a sostegno della natalità, attraverso un aiuto finanziario alle donne che decidono di rinunciare all’interruzione della gravidanza. Provvedimenti che da ieri, salvo improvvisi ripensamenti, sono diventati patrimonio di tutto il Pdl, comune ai vari schieramenti. Risoluzioni che verranno portate al tavolo della coalizione e alla giunta. Sono stati istituiti gruppi di lavoro con il preciso intento di smussare le asperità e favorire le più ampie convergenze.

La riunione di maggioranza inizialmente convocata per lunedì prossimo e avente per oggetto il piano sanitario con ogni probabilità slitterà di qualche giorno, ma il solco ormai è segnato.

Se nessuno se la sente di azzardare pronostici sulla tenuta dell’armistizio, tutti però ne sottolineano la positività. «Abbiamo iniziato a fare oggi quello che avremmo dovuto fare due mesi fa – spiega Gian Luca Vignale, uno dei leader della componente “ribelle” -. Comunque meglio tardi che mai, i presupposti perché il percorso di condivisione vada a buon fine ci sono tutti». Stessi toni concilianti giungono dall’area “lealista”, al punto che questo clima da “cessate il fuoco” pare abbia infastidito non poco i diarchi di corso Vittorio. Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia si sarebbero irritati in particolare per la richiesta, condivisa da tutto il gruppo, di mettere nel calderone delle rivendicazioni pure la poltrona di vicepresidente di Palazzo Lascaris, nonostante la Lega la ritenga di suo esclusivo appannaggio.