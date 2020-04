Caccia, il Tar impone il referendum

Vittoria delle associazioni ambientaliste: si deve svolgere la consultazione popolare. In caso di rifiuto, Cota verrà “commissariato” dal Prefetto di Torino. Buquicchio (Idv): “Ristabilita la legalità”

La Regione dovrà indire la consultazione sulla caccia, nel caso che proseguisse a tergiversare il presidente Roberto Cota verrà sostituito per i compiti referendari dal Prefetto di Torino, Alberto Di Pace. E, per intanto, deve accollarsi tutte le spese del ricorso presentato dalle associazioni promotrici a cui si aggiungeranno quelle che, nell’ipotesi del “commissariamento” prefettizio, l’ufficio territoriale del Governo dovrà farsi carico. È questa la clamorosa sentenza emessa dalla sezione seconda del Tar del Piemonte, mettendo fine all’annosa querelle politico-giudiziaria.

Esultano i movimenti ambientalisti, cui si unisce il capogruppo dell’Italia dei valori a Palazzo Lascaris, Andrea Buquicchio. «Il Tar ha ristabilito la legalità – dice l’esponente dipietrista -. Un rimedio estremo, ma necessario, dopo 25 anni in cui si è messo il bavaglio alla democrazia impedendo ai piemontesi di esprimersi sulla caccia. Un problema di democrazia ancor prima che ambientalista. Infatti per oltre un quarto di secolo la classe dirigente ha provato, con ogni sorta di artifizio burocratico, di privare i piemontesi del diritto ad esprimere la propria opinione. Ora le istituzioni dovranno garantire un’adeguata informazione sul referendum in modo da mettere al corrente tutti i cittadini del quesito referendario e delle modalità di voto».

Infatti, nel lontano 1987 il Tribunale di Torino sancì il diritto del comitato promotore all’indizione del referendum anti-caccia. Poi nel dicembre 2010 la Corte d’Appello confermò il pronunciamento del primo grado. Infine, a fronte della latitanza della Regione le associazioni (Lega Anti-caccia e Pro Natura) si sono rivolte al Tar, destando dal torpore le forze politiche che, in larga maggioranza, si espressero per l’inammissibilità. Ora l’ultimo atto: entro 15 giorni dalla notifica della sentenza il governatore dovrà provvedere a rendere esecutiva la decisione della Corte d’Appello, pena la sua sostituzione con il commissario ad acta.