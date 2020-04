La resa di Salza: “Ok a Chiamparino”

L’ex banchiere ingoia il boccone e dà il suo assenso alla designazione dell’ex sindaco al vertice della Compagnia di San Paolo. “Anche se avrebbe dovuto restare in politica”

EX SODALI Enrico Salza e Sergio Chiamparino

Il vecchio leone si è arreso. Enrico Salza, dopo aver tentato una strenua opposizione, si acconcia alla realpolitik e dà il suo (riluttante) assenso alla designazione di Sergio Chiamparino alla presidenza della Compagnia di San Paolo. Ma non rinuncia a esprimere, pubblicamente, la sua perplessità: l’ex sindaco non è la soluzione migliore, per la fondazione e per la politica locale. «Rispetto la scelta di Fassino, va bene – ha spiegato l’ex banchiere, a margine della presentazione di un master del Politecnico di Torino, promosso da Intesa Sanpaolo - anche se avrei preferito che Chiamparino rimanesse in politica: alle prossime regionali avrebbe stravinto». Accreditando indirettamente le voci che scommettono sulla risoluzione anticipata della legislatura di Palazzo Lascaris, con un presidente tormentato e in cerca di una via di fuga pur di tornare al più presto sulla ribalta nazionale.

Salza smentisce di essere stato tentato dal correre in prima persona per la poltrona più importante di corso Vittorio: «Non sono mai stato in corsa per la presidenza», ha detto mentre il naso si allungava a vista d’occhio. Poi, ai pochi intimi, ha confidato che non entrerà neppure in Consiglio, come pure gli sarebbe stato proposto dal sistema camerale e dallo stesso Fassino. «Vigilerò da fuori, ma negli organismi potrò contare su una nutrita rappresentanza di “amici”».