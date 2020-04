Rivoluzione a Palazzo Civico

Si avvia la riorganizzazione della macchina comunale di Torino. Le divisioni scendono da 13 a 7. Chi sale e chi scende tra i dirigenti. Passoni: "Nessun costo aggiuntivo per l'ente"

Rivoluzione in vista a Palazzo Civico. Dopo mesi di consultazioni e riunioni tecniche, gli alti dirigenti della macchina comunale torinese, di concerto con l’assessore al Personale Gianguido Passoni, sembrano ormai a un passo dal varare la nuova organizzazione interna degli uffici e dei settori. Le divisioni passeranno dalle 13 attuali a 7 (anche se un paio di accorpamenti devono ancora essere perfezionati). Dovrebbero essere mantenute, invece, le tre vice-direzioni, che in un primo tempo sembravano destinate a scomparire. E' l'ultimo atto del city manager Cesare Vaciago, il megadirettore assoldato da Valentino Castellani nel 1998 e incontrastato dominus di Palazzo Civico sotto tre sindaci. Dopo 13 anni al servizio della città (che, peraltro, lo ha lautamente ricompensato), sta per passare la mano, anche se, dopo la rinuncia di Monica Cacciapuoti che ha scelto di rimanere al gruppo Autostrade, resta il mistero su chi sarà a rilevarne il testimone.

Cosa cambia nelle alte sfere. Tra i settori che perderanno lo status di divisioni ci sarà la polizia municipale (Mauro Famigli), inglobato, con il patrimonio (Emilio Agagliati), nelle funzioni centrali. Inoltre nascerà una grande divisione all’interno della quale confluiranno lavori pubblici, trasporti e mobilità, affidata a Giambattista Quirico, il megadirigente comunale indagato per le irregolarità legate alla costruzione dello Juventus Stadium, ma che gode della massima stima del sindaco Piero Fassino in primis. Confermato il passaggio dal commercio allo sport di Giuseppe Ferrari, al quale pare non essere riuscita l’operazione legata alla “defenestrazione” di Nicoletta Arena, dirigente sgobbona e competente, destinata in un primo tempo al decentramento. Trasferimento bloccato, pare, da un intervento sindacale.

Sempre più sulli scudi Paola Virano, nipote del commissario Tav Mario Virano, che continuerà a gestire l’urbanistica e probabilmente otterrà anche l’ambiente. Cultura e istruzione saranno destinati alle cure di Aldo Garbarini, mentre i servizi sociali e quelli alla persona passeranno in capo a Monica Lo Cascio. Proprio su queste due macro divisioni pende ancora l’incognita legata all’accorpamento per motivi di ordine logistico. Infine Sandro Golzio si occuperà di patrimonio e attività economiche, mentre il patrimonio e il bilancio saranno gestiti da Domenico Pizzala.

Grande sconfitta di questa mini rivoluzione Anna Martina, da grand commis della macchina comunale a responsabile della cooperazione internazionale. «Nessuna promozione e nessuno scatto contrattuale, quindi nessun nuovo costo – spiega Passoni – solo una riorganizzazione volta a riempire caselle che erano rimaste vuote in settori strategici, attraverso accorpamenti per aree il più possibile omogenee». Non sono mancate le difficoltà logistiche e le tensioni, soprattutto con alcuni elementi della maggioranza, che in forma privata avrebbero espresso le proprie rimostranze sul loro mancato coinvolgimento. Intanto per limare gli ultimi dettagli l’esecutivo cittadino si è preso ancora qualche giorno di tempo, per questo è saltata la riunione di giunta prevista per oggi. Chiosa Passoni: «Varata la riorganizzazione – chiosa Passoni – potremo dare il via alla fase due, in cui ogni capo divisione ridefinire il dislocamento e le responsabilità dei propri funzionari e impiegati per rendere più efficienti i settori».