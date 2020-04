Sul Pd di Cuneo lo spettro di Napoli

Verranno sconfessate le primarie? A pochi mesi, Valmaggia si dissocia dall'esito del voto che ha incoronato il "Pisapia" locale Garelli. E c'è chi lavora a una grosse koalition moderata

Cuneo come Napoli? Anche nella capitale della Granda il Pd potrebbe disdettare l’esito delle primarie delle coalizione che solo qualche mese fa ha incoronato l’outsider catto-comunista Gigi Garelli, quale candidato sindaco della coalizione. Che il responso delle urne dello scorso novembre, per certi versi inatteso, avesse raggelato i maggiorenti democratici locali era cosa nota, meno scontato che. a pochi mesi dalle elezioni “vere”, quelle della prossima primavera, qualcuno invocasse pubblicamente il dietrofront. A dar fuoco alle polveri del malcontento è Alberto Valmaggia, peraltro interpretando un’insofferenza abbastanza diffusa nel gruppo dirigente della città. Il sindaco uscente, con Elio Restagno, il principale sconfitto delle primarie ha sparato a zero dalle colonne delle pagine locali della Stampa: «Mi dissocio dalla primarie. I risultati di quanto hanno fatto il questi mesi non mi appartiene. Capisco la discontinuità, la critica costruttiva con quanto fatto durante la mia amministrazione. Ma così è troppo. Non ci sto e mi dissocio. Soprattutto da quanto dicono quelli di Esuli in Patria». Parole, pronunciate non solo nella veste di primo cittadino ma soprattutto di “garante” delle primarie, che hanno provocato un autentico terremoto.

A questo punto ogni scenario è possibile, non ultimo che il Pd decida di sconfessare la consultazione e di lanciare un proprio candidato. In verità nell’ombra si agita lo spettro di un inciucio “neo centrista” che possa mettere attorno allo stesso tavolo pezzi significati “moderati” del Pd e frange postberlusconiane. Un progetto targato di volta in volta come “laboratorio della Terza Repubblica”, “costituente moderata”, “montiano” e che ha un paio di occulti registi: il presidente della Fondazione Crc Ezio Falco e l’avvocato Gianmaria Dalmasso.