Cota non taglia gli sprechi ma il welfare

Il centrodestra respinge gli emendamenti del Pd per snellire Atc e Aree protette. E tenta di ridurre il sostegno ai “morosi incolpevoli”. Reschigna (Pd): "Si colpiscono le fasce più deboli"

Tagliare gli sprechi, un must per il governatore che, ogni due per tre, annuncia una battaglia senza quartiere per contenere spese improduttive, eliminare inefficienze, abolire lo sperpero di denaro pubblico. Ma la maggioranza di centrodestra inciampa quando dalle parole passa ai fatti, e deve individuare le priorità d’intervento e i soggetti da colpire: «non tagliando sprechi e razionalizzando la macchina regionale per quanto possibile, come affermano, ma intervenendo innanzitutto sul welfare». Lo sostiene il Partito democratico dopo che in Prima Commissione di Palazzo Lascaris si è vista respingere tutti gli emendamenti volti a realizzare risparmi, quantificati in circa un milione di euro, sulla gestione di enti a partecipazione regionale.

I provvedimenti bocciati, ma che verranno riproposti in Aula, interessano le Atc e i Parchi: «Per entrambi – spiega il capogruppo Aldo Reschigna - abbiamo proposto di eliminare i consigli di amministrazione, per le Atc anche la loro riduzione da 7 a 4». Niente da fare, il centrodestra li ha cassati.

In compenso la maggioranza ha cercato di far passare un emendamento, «bloccato solo dalla nostra ferma opposizione», per eliminare il sostegno alle cosiddette “morosità incolpevoli”, situazioni in cui gli inquilini non riescono più a far fronte al pagamento della pigione a seguito di gravi situazioni di disagio (perdita del lavoro, malattie invalidanti, ecc.). Secondo piazza Castello l’attuale impegno a sostenere il 60% della morosità, finora presente in legge, avrebbe dovuto essere cancellato subordinando l’intervento della Regione solo alle risorse presenti nel capitolo, notevolmente ridotte.

«È dunque sul Welfare e le situazioni che coinvolgono i più deboli che Cota e la sua Giunta intendono realizzare risparmi – conclude Reschigna-. Una scelta per noi inaccettabile e che tende a scaricare solo sui Comuni la tutela di fasce sociali che stanno già pesantemente pagando la crisi. D’altra parte Cota lo ha già teorizzato: per lui l’assistenza tocca ai Comuni».