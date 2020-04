Crc, per la Banca Bassotti tutto regolare

Un presidente che fa affari con il revisore e un imprenditore di cui è socio. Fatti denunciati in un'interrogazione parlamentare. Ma per il Consiglio della Fondazione non vi è nulla di preoccupante

SEDE Fondazione CrC

Passaggi di denaro, intrecci societari tra membri del collegio sindacale, presidente e un appaltatore, ma per il Consiglio Generale va tutto bene. L’organo di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo di fronte ai pesanti rilievi sul comportamento di alcuni amministratori, oggetto in ultimo di una interrogazione del senatore Giuseppe Menardi al Governo, non ritiene sussistano motivi di allarme, né tantomeno ragioni per provvedere a iniziative di tutela dell’ente. Lo si apprende da una comunicazione ufficiale tramessa a seguito della seduta del 6 febbraio scorso. « La riunione – si legge nella nota - ha fornito l’occasione per un aggiornamento del nuovo Consiglio Generale sugli attacchi che dal marzo del 2010 sono rivolti alla Fondazione, ai suoi Organi e al Presidente Ezio Falco, in merito a presunte irregolarità derivanti da inesistenti conflitti di interesse e ad accuse di interferenze nell’assegnazione dell’appalto per i lavori di ristrutturazione della ex-sala Contrattazioni. Tutta la vicenda è stata dettagliatamente ripercorsa in una comunicazione del Segretario Generale, Fulvio Molinengo, e riesaminata dal Collegio sindacale e dall’Organismo di vigilanza: questi ultimi hanno entrambi concluso all’infondatezza delle accuse avanzate e dato atto della correttezza dei comportamenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente. Il Consiglio Generale nulla ha eccepito alle conclusioni degli Organi preposti al controllo e alla vigilanza sulle attività della Fondazione, oggetto di persistenti attacchi strumentali contro la persona del suo Presidente, che si ripetono di nuovo alla vigilia di importanti scadenze elettorali amministrative».

Com’è noto, il 12 gennaio scorso Menardi (nella foto) ha presentato un’interrogazione a Palazzo Madama in cui si chiede conto al Ministro dell’Economia di alcune operazioni messe in atto «in violazione del codice etico e, secondo l’interrogante, anche del codice civile». Fatti noti e a suo tempo denunciati, tra gli altri anche dallo Spiffero, che si riferiscono all’appalto da 1,2 milioni affidato dalla Fondazione Crc, all’impresa Ferrero per la trasformazione della ex Sala Contrattazioni di Via Roma nella nuova “Sala Fondazione CRC 1855”. Il corto circuito è dimostrato dalle visure camerali. « il signor Giuseppe Ferrero risultava in società con il presidente del collegio sindacale dell’istituto bancario Gianluigi Gola in più di un’azienda (Polografico, Edilquattromila, P.A.B., riserva di Pesca, eccetera)». Al titolare dell’impresa assegnataria dei lavori fu richiesto un intervento di almeno 100 mila euro in favore di un’azienda (Linea Computer) in gravissime difficoltà economiche della quale il Presidente della Fondazione, Ezio Falco, all’epoca del fatto era socio (e forse lo è ancora). Accuse gravi, gravissime, che, se confermate, rappresenterebbero la prova della commistione tra affari privati e incarichi pubblici di Falco e della sua ristretta combriccola di fiancheggiatori.

Nell’esprimere «grande amarezza e stupore» per la pilatesca reazione del Consiglio della Crc, Menardi smentisce ogni illazione circa interessi “elettorali” della sua azione (che peraltro ha origine nel 2010) e invita «il presidente Falco a confermare o smentire, carte alla mano, una volta per tutte, davanti agli organi di competenza e alla pubblica opinione, gli addebiti che ho denunciato».