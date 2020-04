Nel Pdl è tempo di battere la cattolica

Strategia dell'attenzione verso il mondo dell'associazionismo e delle parrocchie. Sotto l'accorta regia del ciellino Leo. E a marzo verrà lanciato un manifesto dei cristiani in politica

Il campanello d’allarme è suonato leggendo i risultati dell’indagine Ipsos: i cattolici sono sempre più tentati dall’astensionismo e se prossimamente dovessero essere chiamati alle urne, preferirebbero ancora il centrodestra, ma con un margine decrescente di vantaggio rispetto al centrosinistra. Da qui l’esigenza, anche in Piemonte, di riprendere i legami con un mondo che, soprattutto nel capoluogo, ha attraversato con cautela e circospezione la stagione berlusconiana e dove è ancora forte la tradizione del cattolicesimo democratico di matrice dossettiana. Ad agitare il turibolo, incensando gruppi dirigenti di partito e rappresentanti delle realtà ecclesiali, è l’immarcescibile Giampiero Leo che, ripresosi dalla batosta elettorale delle scorse regionali, si è buttato a capofitto a riallacciare i rapporti tra Pdl e organizzazioni cattoliche. Gira come una trottola le parrocchie, commemora Solidarność in Cisl, celebra Donat-Cattin: riscuotendo apprezzamenti e attestati di stima. E se a Milano, la caput mundi di Comunione e liberazione, il Celeste stinge rapidamente nel grigio delle inchieste giudiziarie, sotto la Mole l’azzurro ha inedite nuance cielline.

La curia torinese dell’era Nosiglia sembra far molto affidamento agli eredi di don Giussani: è ciellino uno dei vicari zonali della diocesi (don Roberto Gottardo), a cui è stata affidata la cura della città, la Caritas ha individuato lo stesso Leo quale proprio referente politico, presto a don Primo Soldi, storico parroco di Santa Giulia, si aggiungeranno altri sacerdoti del movimento alla guida di parrocchie. Il catto-todismo visto a sinistra significa rispondere all’appello di far crescere una nuova generazione di cattolici in politica, lanciato dal Papa e ripreso nel famoso convegno della cittadina umbra, offrendo luoghi concreti e percorsi organizzativi. Dalla Winter School, ideata da Silvio Magliano, che vede centinaia di persone di tutte le età frequentare i corsi rigorosamente a pagamento, all’associazione-componente significativamente intitolata “Nuova Generazione”, ha superato i 350 iscritti, e vede gravitare nella propria orbita nuovi “amici” di viaggio: il capogruppo a Palazzo Lascaris Luca Pedrale, il numero uno del Consiglio Regionale Valerio Cattaneo, il vicepresidente della Regione Ugo Cavallera, il consigliere del Comune di Cuneo Ezio Delfino.

A fine marzo il tavolo che riunisce varie realtà cattoliche, promosso da Leo, e coordinato dal preside della facoltà di Economia, Sergio Bertolani, dall’ex preside di Medicina, Giorgio Palestro, e dall’ex caporedattore Rai e oggi presidente Corecom, Bruno Geraci, presenterà pubblicamente il manifesto a cui stanno lavorando da mesi. Un appello ai cattolici piemontesi ad impegnarsi in politica secondo i valori cristiani e i principi della dottrina cattolica. Il tavolo è recentemente entrato a far parte di un network di iniziative analoghe, il CollegamentoSociale Cristiano (Csc) animato dal vescovo di Prato monsignor Gastone Simoni.