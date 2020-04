Compagno Ciuffreda

Dicono che… dopo le indiscrezioni sulla possibile candidatura dell’oncologo Libero Ciuffreda a sindaco di Chivasso, la Federazione della Sinistra locale, per voce di Antonino Martino e Massimo Zesi, abbia espresso il proprio gradimento. “Te credo”, dicono i maligni, Ciuffreda è stato visto più volte alle manifestazioni No Tav. Una bella granetta per il Pd provinciale.