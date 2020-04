Bertone, assessore senza trasporto

Il presidente Saitta gli ruba la ribalta nella vertenza contro la giunta Cota. E al titolare delle deleghe non resta che dedicarsi alla “strada delle mele” con il collega Balagna

C’è un “desaparecido” nella giunta di della Provincia di Torino: è Piergiorgio Bertone, sindaco di Cavour, indicato fin dall'inizio di questa tornata amministrativa come un “imposto” nella squadra dei magnifici dodici del conte Mascetti della Cisterna, alias Antonio Saitta, inquilino del piano nobile di via Maria Vittoria, iperattivo nel tentativo di salvare dell’ente intermedio dalle scure del governo, e preservare la relativa poltrona, nonché degli sprechi veri e presunti che la accompagnano. Nell’unica operazione concreta che Palazzo Cisterna sta compiendo in questo inizio d’anno – la riduzione dei drastici tagli nei trasporti decisi dalla Regione senza tener conto delle difficili situazioni in atto in molta parte del territorio – l’assessore competente, cioè il sin qui detto Bertone, è completamente assente.

Dalle pagine dei giornali cittadini, Saitta ha interamente avocato a sé l’operazione anti-Cota, intervento che ha già incassato una vittoria, cioè la decisione del Consiglio di Stato di respingere il ricorso della Regione contro la sentenza del Tar che aveva annullato i tagli applicati da piazza Castello per il 2011. L’assessore provinciale ai Trasporti, l’illustre ristoratore Bertone, non compare mai, limitando la sua uscita sui media, negli ultimi tempi, solo come promotore della “strada delle mele”, importantissimo impegno istituzionale che il sindaco-assessore sta portando avanti in coppia con il collega dell’Agricoltura, l’Udc Marco Balagna.