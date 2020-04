Una Granda batosta per Bonsignore

Plebiscito per Costa, confermato coordinatore con l'87% dei consensi. Flop dei Popolari Piemontesi, guidati da Giachino, che si attestano al 7,7%. Terzo l'ex An Lauria con il 5%. Ma va verificata l'alleanza tra Crosetto e Ghigo

Il parlamentare Enrico Costa è stato confermato al vertice del Pdl di Cuneo, con 861 voti, pari all'87,3% del totale (un migliaio di votanti). Un vero e proprio plebiscito per il candidato alleato (non si sa quanto organico) all'area di Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia, che nella Granda fa direttamente capo all'ex sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto. Al suo fianco è stato riconfermato Roberto Russo, assessore provinciale ai Trasporti proveniente dall'ex Alleanza Nazionale. Flop dei Popolari Piemontesi, la componente guidata dall'europarlamentare Vito Bonsignore in loco con Bartolomeo Giachino, ex sottosegretario alle chiacchiere, che non è andata oltre il 7,7% dei consensi (76 voti) conquistato dal loro candidato, il presidente del Consiglio comunale di Alba, Sebastiano Cavalli. Terzo Posto per Giuseppe Lauria, battitore libero ex An, anche lui all'interno della giunta comunale di Giovanna Gancia, che ha conquistato 49 preferenze pari al 5%.



Il congresso si è svolto a Bra, nella sala del Movicentro. Dopo un ampio dibattito mattutino, gli iscritti hanno iniziato a votare alle 13. A partire dalle 21 lo spoglio. Nessuna sorpresa, nessun disordine in una delle poche provincie italiane in cui non si è assistito alla classica corsa alla tessera (circa 2.200 le sottoscrizioni complessive), meno di un decimo di quelle della provincia torinese. «E' stato premiato il gioco di squadra - commenta a caldo Costa, raggiunto telefonicamente dallo Spiffero - Ora auspico il coinvolgimento anche degli esponenti delle altre liste».