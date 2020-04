Rossignolo, un déjà-vu inquietante

Si attendono notizie sul passaggio di proprietà della De Tomaso. Ma la vicenda che vede oggi minare le sorti dell’ex Pininfarina ha un precedente allarmante. Quando in ballo c’era l’area Embraco

SAGA la famiglia Rossignolo

Nell’attesa di conoscere l’identità degli investitori stranieri che, come annunciato dalla famiglia Rossignolo, avrebbero acquisito il controllo della De Tomaso, molti interrogativi si sollevano in merito all’operazione salvataggio dello stabilimento ex Pininfarina di Grugliasco. Com’è noto, il piano venne elaborato a fine 2009 dalla giunta Bresso, regista l’allora assessore a Ricerca e Innovazione Andrea Bairati, attraverso Finpiemonte Partecipazioni all’epoca presieduta da Fabio Massimo Cacciatori. La finanziaria regionale, con la controllata Sit (Sviluppo Investimenti Territorio), ha acquistato il sito industriale per 14,4 milioni di euro, immediatamente affittato alla IAI (Innovation Auto Industry Spa) guidata da Gian Mario Rossignolo. Nonostante il canone decisamente contenuto, 650 mila euro, l’azienda ha accumulato una notevole morosità e da quel momento si è esibita in un grottesco spettacolo di annunci, promesse, impegni: tutti sistematicamente disattesi. Sulle spalle dei 900 lavoratori e delle istituzioni, avendo nel corso degli anni beneficiato di generose sovvenzioni pubbliche: 7,5 milioni di euro solo per l'innovazione e la ricerca, il 30 per cento dei 19 milioni dei fondi europei per la formazione, 1,5 milioni da Fidi Toscana, altri 2,4 milioni direttamente dalla Regione Toscana.

Un trattamento di favore, irrorato da una pioggia di denaro, per un nulla di fatto. Eppure le avvisaglie sulla reale consistenza finanziaria della famiglia Rossignolo e delle sue credenziali avrebbero dovuto, forse, mettere sul chi va là gli amministratori. Giova ricordare la vicenda relativa all’ex Embraco di Riva presso Chieri, un’area industriale che la Regione intendeva recuperare. Correva l’anno 2007 e un team di funzionari regionali – Gianluca Poggi per Finpiemonte (Soprin), oggi direttore di Ance Piemonte, Massimo Raviola per Eurofidi (poi passato a Biverbanca), Giuseppe Benedetto, a capo della direzione Industria della Regione – venne incaricato di procedere alla elaborazione dello specifico bando, peraltro ancora consultabile.

Anche i Rossignolo espressero interesse per l’impianto in questione, ma non parteciparono alla gara. Preferirono presentare una proposta che, guarda caso, segue la medesima architettura di quello che verrà poi riproposto per la Pininfarina di Grugliasco. Il business plan, stante l’accertata gracilità finanziaria dei proponenti, venne fatto visionare ad alcuni fondi d’investimento per ottenere una valutazione e, ovviamente, cercare di indurli a sostenere l’iniziativa. Ma la risposta di Nord-Ovest di Invitalia, di Pegaso della Crt, di Innogest e di Piemontech fu unanimemente negativa e rispedirono le carte al mittente per mancanza di requisiti minimi e, a quanto risulta allo Spiffero, per la scarsa affidabilità bancaria di uno dei figli di Rossignolo e di un suo socio. La cosa morì lì. Poi a distanza di qualche mese, i Rossignolo tornarono in pista, questa volta le loro richieste trovano spalancati i portoni della Regione: gli uffici di Bairati (foto) in particolare. Con i risultati di questi giorni.