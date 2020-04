Levaldigi dirotta su Caselle

Lo scalo cuneese, da sempre in crisi nera, lancia il may day al Pertini di Torino. Si vagheggia di un polo aeroportuale piemontese, con la complicità bipartisan della politica locale. Una vera iattura

AMBIZIOSO lo scalo della Granda

Forse, è finalmente giunto il giorno del redde rationem per l’aeroporto di Cuneo Levaldigi. Per domani è stata infatti convocata l’assemblea dei soci della Geac, la società di gestione dello scalo della Provincia di Cuneo, che dovrà deliberare sulla possibile messa in liquidazione a causa delle continue perdite di esercizio. Il 2011, infatti, con una previsione di rosso di circa 1,3 milioni di euro, è purtroppo in piena linea all’andamento degli anni precedenti. Il 2010, ad esempio, aveva presentato non solo una perdita di esercizio di 1,8 milioni di euro, ma anche il mancato pagamento delle ultime rate del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, un’esposizione di 2,5 milioni di euro, di cui 1,5 scaduti, debiti tributari consistenti (circa un milione di euro). E gli anni precedenti erano stati ancora peggiori. Nonostante la situazione sia quindi critica, irreversibile e palesemente incontestabile, di fronte all’innegabile inutilità di un aeroporto che nel tempo ha solo prodotto perdite per decine di milioni , nell’aria continua ad echeggiare in modo bipartisan l’incomprensibile mantra della politica volto a mantenerlo in piedi nel peggiore dei modi possibile: ovviamente, a carico della finanza pubblica e sotto le spoglie dei soliti vari Enti, Camera di Commercio, Regione, Provincia, Comuni, e compagnia spendendo. Al riguardo si distinguono per dinamicità il deputato Teresio Delfino (Udc) , lex sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino, il consigliere regionale Tullio Ponso (Idv), il presidente della Camera di Commercio Ferruccio Dardanello , il vice presidente della Provincia Giuseppe Rossetto che continuano come un vecchio ed usurato vinile a rivolgere appelli al salvataggio, se non addirittura al potenziamento di un aeroporto perfettamente inutile, come sostenuto anche in una indagine dell’Enac, l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, ma da loro e per motivi noti solo a loro considerato “strategico”.

All'appello non manca naturalmente l’assessore al Turismo della Regione Piemonte, l’albese Alberto Cirio, che per risolvere la questione vagheggia addirittura il disegno di un improbabile ed economicamente insostenibile “sistema aeroportuale piemontese”. Un piano che chiama direttamente in causa la Sagat, la società di gestione di Torino Caselle, partecipata dalla Regione tramite Finpiemonte partecipazioni, ipotizzando di scaricare sulla stessa e sui suoi utili il pesante fardello dello scalo cuneese. Insomma, i vari politici e i loro sodali nella eventuale impossibilità di intervenire ancora una volta direttamente con fondi pubblici vorrebbero predisporre un apparente piano di salvataggio tramite la loro variopinta galassia di società controllate e partecipate per “nascondere sotto il tappeto” questo continuo sperpero di denaro pubblico, colmando la voragine dei conti della Geac e tutelando, almeno così credono, la loro “riserva” elettorale”, i loro centri di potere.

Ma cosa rappresenta l’aeroporto di Levaldigi per l’economia locale e per il Piemonte? Praticamente nulla, perdite di esercizio continue : da decenni drena risorse a fronte di un’attuale occupazione diretta di soli 35 lavoratori che potrebbero facilmente essere meglio tutelati e reinseriti in realtà economicamente in equilibrio. Nel 2011 i passeggeri transitati a Levaldigi sono stati infatti solo 225.338 (Fonte Assaeroporti), in aumento ma pur sempre solo un quinto circa di quanti avrebbero dovuto essere per sperare in una gestione in equilibrio. Ma soprattutto i pochi voli che operano non servono affatto alle attività imprenditoriali della Provincia Granda e non portano turisti, essendo solo una dozzina di voli settimanali provenienti dalla Romania, Albania e Marocco ed una manciata di collegamenti con Trapani e Cagliari . Risultano quindi incomprensibili i proclami dei vari politici sull’importanza strategica dello scalo per il territorio locale, soprattutto se si considera che i vettori che hanno scelto di atterrare a Levaldigi lo hanno fatto esclusivamente in funzione delle condizioni economiche stracciate praticate dalla Geac. Altro quindi che "Levaldigi porta aperta in entrata dall'Europa" come ha dichiarato Dardanello, che in luogo della sua chiusura farnetica addirittura un inutile ampliamento dell’impianto.

