Sala Rossa, Pozzi di nomine senza fondo

Salta per l'ostruzionismo della Lega la nomina dell'ex consigliera regionale a Garante dell'infanzia. Appuntamento solo rimandato per un'altra fedelissima del sindaco, piazzata solo per meriti politici

Paola Pozzi e Anna Serafini (moglie di Fassino)

Dopo, una vita in cattedra, sarà certamente a suo agio Paola Pozzi nel ruolo di Garante per l’infanzia. La delibera della giunta era ormai pronta, ma i 300 emendamenti presentati dalla Lega Nord in Consiglio («in coerenza con le decisioni prese a livello regionale») faranno slittare il provvedimento. Dovrebbe essere solo questione di tempo.

Consigliere regionale dal 2005 al 2010, dopo essere stata inserita nel listino di Mercedes Bresso, Pozzi è stata in passato anche assessore alle Politiche educative di Torino nella seconda giunta Castellani e, dal 2001 al maggio 2005, con il primo esecutivo di Sergio Chiamparino. Poi un passaggio nel Consiglio di amministrazione del Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e ora si dice essere in corsa anche per la guida della cascina Roccafranca, al Gerbido. Insomma due natiche per ogni poltrona, per una personalità che ha sempre ricoperto incarichi di potere senza mai dimostrare di avere un voto. Durante le primarie, il marito Luciano Rivoira, ex sindacalista Cgil, è stato coordinatore della campagna per primarie nella Circoscrizione Due del sindaco Piero Fassino e per i maligni questo basta questo per ritenere la nomina ad alto tasso risarcitorio.

Così come altre varate da questa amministrazione, a partire da quella di Rosanna Abbà in Gtt “nonostante sia senza laurea” come si è affrettato a sottolineare qualche perfido compagno di partito. Bloccate, per ora, le nomine dell’Agenzia per i servizi pubblici, con il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo impegnato a trovare il sistema migliore per blindare il voto della Sala Rossa. E intanto pare ci sia qualche eretico pronto a scegliere in base ai curricula.