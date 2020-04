Biella, assessore evasore fiscale

Castagnetti, Pdl, responsabile dei trasporti nella giunta provinciale patteggia. Un suo collega di giunta parcheggia in contromano nell'area per disabili una vettura in stato di fermo. Pd: "Dimissioni"

PROVINCIA di Biella

Assessore numero 1. Occupa in contromano un posto per disabili davanti alla Questura di Biella con il suo Land Rover in fermo amministrativo. Non si è fatto mancare nulla Guido Dellarovere, Pdl, assessore all’Agricoltura della Provincia di Biella. Un comune cittadino ha immortalato l’auto e pubblicato la foto on line: di lì è stato un susseguirsi di post e commenti.

Assessore numero 2. Patteggia sei mesi una condanna per evasione fiscale senza la condizionale per fatti risalenti al periodo 2005-2007. Luca Castagnetti, anche lui Pdl, titolare della delega ai Trasporti nell’esecutivo guidato dal parlamentare leghista Roberto Simonetti, che ha da poco perso anche il titolare del Bilancio Piergiorgio Fava, da lui stesso silurato alla fine dello scorso anno. Ad assistere Castagnetti l’avvocato Andrea Delmastro, assessore al comune di Biella: tutti ex An.

Nella provincia laniera il centrodestra è ormai ridotto a brandelli. Le liti e i finti rimpasti di Dino Gentile a Palazzo Civico, l’impasse in Provincia e un sistema di potere che ormai si regge esclusivamente sullo spirito di autoconservazione dei protagonisti, in attesa di un congresso, quello del Pdl il 4 marzo, che si annuncia all’ultima tessera, in cui i bookmakers locali sono pronti a scommettere su tensioni e fratture tra i sostenitori di Fava, legati all’europarlamentare Vito Bonsignore, e quelli del senatore Gilberto Pichetto, vicini all’area di Enzo Ghigo, con gli ex An a fare da ago della bilancia.

In questo quadro prova a testimoniare la propria esistenza anche il Pd, che con un comunicato ufficiale del segretario Doriano Raise e del capogruppo in Provincia Davide Bazzini ha chiesto la revoca delle deleghe a Castagnetti per aver commesso un fatto «incompatibile con la carica ricoperta, in particolare da parte di chi si è fatto promotore di una tassa iniqua ed ingiusta come quella sui passi carrai».