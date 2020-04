Tutte mie le città

Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova: trova l’intruso tra le prime sei città italiane?Il quiz andrebbe rivolto al Pd. Sembra infatti ormai assodata, salvo lodevoli eccezioni, la tendenza dei democratici a perdere nelle grandi città.

Dopo Milano (Pisapia) e Napoli (De Magistis), senza dimenticare il disastro capitale di Roma (staffetta mancata Veltroni-Rutelli), si aggiunge Genova (Doria).

Molto più di semplici coincidenze, quanto piuttosto il campanello d'allarme di un modello in crisi nei grandi centri dilaniati da lotte fratricide tra gruppi di potere, che ogni volta esprimono almeno due candidati democratici per consultazione. In attesa di assistere al capitolo palermitano resta evidente l'eccezionalità torinese ereditata dal Chiamparino, che ha preferito però dedicarsi ad una Compagnia diversa da quella del Pd.

E, bisogna ammettere, che sotto la Mole l’imbattibile Fassino non aveva rivali, soprattutto dopo che l’eterno indeciso Giorgio Airaudo, segretario Fiom, scelse di non abbandonare i metalmeccanici. Per il Pd, dunque, il problema contingente e di prospettiva è sempre più il grande centro...