Pdl, Alfano arbitro della contesa

La componente “dissidente” scrive al segretario nazionale per stoppare la deroga alle incompatibilità della Ruffino e impedire l’istituzione di più sedi di voto. A Torino l'ex Psi Cantore ago della bilancia

Un unico seggio elettorale e nessuno strappo alle regole sulle incompatibilità tra cariche di partito e incarichi pubblici. Lo chiedono i “dissidenti” del Pdl in una lettera inviata ieri sera a Angelino Alfano firmata dai leader della componente, Maria Teresa Armosino e Vito Bonsignore, e dai sette consiglieri regionali di Progett’Azione. In vista dei congressi provinciale e cittadino di Torino, che si celebreranno rispettivamente il 26 febbraio e il 4 marzo, sottopongono al segretario nazionale due questioni spinose: la richiesta di una deroga per Daniela Ruffino e l’istituzione di più sedi di votazione. Istanze avanzate nei giorni scorsi dai coordinatori regionali Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia che, da una parte, intendono riconfermare la Ruffino alla guida del partito provinciale, nonostante l’accumulo di ruoli e poltrone (sindaco di Giaveno, presidenza di Sito, altra robetta in Anci, ecc.), e dall’altra, attraverso la moltiplicazione dei seggi, sperano di favorire una maggiore partecipazione degli iscritti. Situazioni improponibili, sostengono i “ribelli”, perché violano il principio di “una sedia un sedere” tanto caro all’ex Guardasigilli berlusconiano e rischiano di rendere poco governabile (e controllabile) le operazioni di voto.

Mentre si attende la risposta del segretario si stanno definendo le candidature. Per l’area lealista a corso Vittorio viene confermato al provinciale Franco Maria Botta in tandem, appunto, con la Ruffino. I seguaci di Bonbon (come veniva chiamato nella Prima Repubblica l'europarlamentare), invece, al momento hanno individuato una terna composta da Fabrizio Comba, Carlo Giacometto e Gian Luca Vignale. In entrambi gli schieramenti resta scoperta la casella del coordinamento cittadino, volutamente lasciata libera in attesa delle decisioni di Daniele Cantore. L’ex capogruppo in Sala Rossa, oggi consigliere a Palazzo Lascaris, con il suo migliaio di tessere ambisce ad essere – da vecchio socialista – l’ago della bilancia nella competizione. Per ora sta resistendo alle blandizie, anche se ieri ha avuto un lungo colloquio con Ghigo. Nelle prossime ore riunirà i maggiorenti del suo gruppo di riferimento per stabilire se e quando convergere oppure presentare una mozione congressuale e marcare così una posizione autonoma ed equidistante tra le due aree antagoniste.

Sempre in casa Pdl oggi attorno all’ora di pranzo è stata riaggiornata la riunione del gruppo consiliare della Regione. All’ordine del giorno c’è la vicepresidenza del Consiglio sulla quale si confrontano due tesi: lasciarla alla Lega, onde evitare pericolosi sconvolgimenti nella maggioranza e compromettere l’agognato rimpasto di giunta (Pedrale e Ghigo), oppure approfittare dell’occasione per dare un segnale a un alleato parecchio bulimico e riequilibrare i pesi (Spagnuolo). A sorpresa, però, potrebbe prevalere una terza ipotesi, quella di designare alla poltrona di numero due dell’Aula il Verde-Verde Maurizio Lupi: si tratterebbe di una ricompensa onorevole per i “cespugli” dell’alleanza, finora rimasti a bocca asciutta nella spartizione degli incarichi, e sottrarli alle sirene dei sette. In fondo sarebbe un sacrificio sopportabile, sia dalla Lega e sia dal Pdl, giacché a ottobre tutto tornerà in ballo, con la riconferma di metà mandato. Qualche mese in più, giusto per tirare a campare.