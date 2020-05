L’ombra Tav su Avigliana e Rivalta

Nella città dell'hinterland torinese, Moderati e Sel scelgono una corsa in solitaria, mentre il Pd ribadisce l'appoggio a Muro. In Valsusa si confrontano due posizioni: al centro il rapporto con l'alta velocità

“Sergio Muro è il nostro candidato”. Punto e basta. Il segretario cittadinodel Pd di Rivalta Nicola Lentini rompe gli indugi e ufficializza (qualora ancora ce ne fosse ancora bisogno) la candidatura dell’attuale vice sindaco alla successione di Amalia Neirotti. Alla fine dunque si andrà allo scontro. Al primo turno la coalizione che tutt’ora amministra la città sarà frazionata in tre: Muro, appunto, del Pd, Michele Colaci dei Moderati (assieme a un pezzo di democratici) e Nicoletta Cerrato di Sel, con l’Idv ancora a mezza via. Lentini chiede “chiarezza” su una situazione che lui stesso definisce “assurda”.

«In tutta Italia il centrosinistra costruisce alleanze omogenee, adottando il metodo delle primarie per individuare il candidato sindaco. A Rivalta alcuni partiti della coalizione hanno escluso il ricorso a questo strumento e preferito accordi di segreteria, magari stipulati a Torino». E poi l’accusa ai pasdaran dell’alta velocità: «Hanno chiesto che la coalizione assumesse, a Rivalta e solo a Rivalta, determinate posizioni su argomenti specifici quali il Tav. E così si è arrivati alla situazione in cui Sel ha deciso che il candidato sindaco debba essere un No Tav e quindi si è sfilata». Ce n’è per tutti in quello che, più che un proclama, appare una vera e propria dichiarazione di guerra. Sarà il primo turno, dunque, a fungere da primarie, anche se la successiva convergenza delle forze in campo è tutt’altro che scontata e il rischio di una Caporetto non è certo remoto.

E intanto resta irrisolto un altro nodo: quello legato ad Avigliana. Nel partito si confrontano due punti di vista diametralmente opposti: quello sintetizzato dal documento di Mario Sechi e fortemente appoggiato dal parlamentareStefano Esposito e dall'area Bindi guidata da Mauro Marino che senza dichiararlo apertamente sostiene la necessità di una grosse koalition contro il polo No Tav (Sel, Fds, 5 Stelle, liste civiche) guidata da Aristide Sada, particolarmente gradito anche al centrodestra. Una soluzione che per molti è fumo negli occhi. Per questo i consiglieri regionali Stefano Lepri, Davide Gariglio, Gianna Pentenero e Nino Boeti, oltre al vice segretario provinciale, Pasquale Centin, oltre a hanno prodotto un documento alternativo in cui si chiede di “depotenziare e non enfatizzare la questione Tav, coinvolgere iscritti e simpatizzanti del Pd” ed evitare “un’alleanza certamente anomala e mai finora praticata nelle medio-grandi città della provincia”. Anche perché “tutti (o quasi) gli amministratori uscenti hanno costituito un comitato pre-elettorale che rischia di porsi in alternativa allo scenario succitato, con ciò determinando una situazione unica e paradossale per cui il sindaco uscente, l’intera giunta e tutta la maggioranza consiliare di centrosinistra si troverebbero in competizione contro una lista civica sostenuta da Pd e Pdl”. Insomma, niente inciuci escludendo gli amministratori democratici.

I due documenti si confronteranno nella prossima direzione, anche se l’orientamento della segretaria Paola Bragantini è quello di trovare una sintesi in una segreteria da convocare a stretto giro. Ma Sechi annuncia: "Io il mio documento non lo ritiro",