Vco, presidente tutto casa e lavoro

Nobili, Pdl, alla guida della Provincia è anche presidente di una impresa edile a maggioranza pubblica che avrebbe realizzato opere nella sua villa. La denuncia del Pd: "Serve più trasparenza"

IN RIVA AL LAGO

E’ vero che la società partecipata di cui il presidente della provincia del Vco Massimo Nobili, delPdl, è presidente ha costruito una villata di proprietà del presidente stesso?” A porsi la domanda è il Pd verbanese, che attraverso una nota compie una riflessione sulla mission di una società, Cesa, controllata da un soggetto, Saia, le cui quote appartengono per il 58% al pubblico e il restante 42 a imprese ed enti privati. «Se le voci fossero confermate si tratterebbe di un’operazione politicamente grave e inopportuna».





Cesa spa è a tutti gli effetti una impresa edile, nata nel 2002 per effettuare interventi tempestivi nelle aree industriali e, in particolare, urbanizzare direttamente quelle non soggette a finanziamenti pubblici. Da qualche mese, però, si rincorrono voci secondo le quali la crisi economica avrebbe costretto la società a porre in cassa integrazione una quindicina di dipendenti, affidandosi a un’impresa esterna, e contestualmente abbia esteso i propri affari all’edilizia privata, compresa la realizzazione di alcune villette tra le quali, sembrerebbe, anche quella del presidente della società, Nobili appunto, che siede anche tra i banchi del Pdl a Montecitorio.

«E' necessario, secondo noi – conclude la nota del partito - chiarire la situazione, evitando polemiche, ma nella convinzione che sia necessaria maggiore trasparenza sulle connessioni tra interesse pubblico e privato e sulla gestione dei lavoratori». In ultimo la questione emolumenti: «E’ vero o falso – chiedono i democratici - che ci sarebbero rimborsi per spese del cda, in gran parte telefoniche, di circa 10 mila euro, oltre alle indennità di carica, che nel caso del presidente superano i 30 mila euro lordi? A Nobili l’onere della risposta.