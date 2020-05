Niente Codir per Giovannetti

Dicono che... alcuni consiglieri del centrosinistra in Sala Rossa siano saltati sulla sedia, quando, in riunione di maggioranza, l’assessore al Personale Gianguido Passoni, ha annunciato la volontà di inserire all’interno del Codir - l’organo che riunisce i massimi dirigenti di Palazzo Civico – anche la responsabile della cooperazione internazionale Anna Martina e “Mister 100 mila euro”, alias Gianni Giovannetti, portavoce del sindaco di Torino, seppur solo come uditori. La proposta è stata ritirata.